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Роспотребнадзор рассказал югорчанкам, как не подхватить гепатит или ВИЧ в салоне красоты

Роспотребнадзор Югры рассказал, как избежать заражения инфекциями в салоне красоты

Роспотребнадзор рассказал югорчанкам, как не подхватить гепатит или ВИЧ в салоне красоты
Фото Magnific

Нарушение санитарных норм в салонах красоты может привести к заражению гепатитами B и C, ВИЧ, грибковыми инфекциями, а также стрептококками и стафилококками. В Международный день красоты Роспотребнадзор Югры напомнил жителям, на что следует обращать внимание перед процедурами.

В первую очередь специалисты советуют оценить чистоту помещения и рабочего места. В кабинете не должно быть пыли, мусора или загрязнений, мастер должен использовать чистую рабочую одежду, перчатки и при необходимости маску. Одноразовые расходные материалы должны вскрываться непосредственно при клиенте.

Особое внимание необходимо уделить обработке многоразовых инструментов. После полного цикла стерилизации металлические инструменты должны храниться в специальных крафт-пакетах с индикатором, который меняет цвет при достижении необходимой температуры. Клиент вправе попросить мастера вскрыть упаковку при нем.

Для проведения инъекционных косметологических процедур, включая введение филлеров, ботокса и мезотерапию, салону необходима медицинская лицензия, а специалист должен иметь профильное образование.

В Роспотребнадзоре также рекомендуют заранее сообщать мастеру о хронических заболеваниях, аллергиях и кожных патологиях. Косметические средства из общих емкостей необходимо набирать шпателями, а профессиональные продукты должны храниться в упаковках с дозаторами.

Использованные иглы, лезвия и материалы со следами крови должны утилизироваться в специальных контейнерах для медицинских отходов, а не в обычных мусорных корзинах.

Перед посещением салона специалисты советуют изучать отзывы на независимых площадках и обращать внимание на сообщения о воспалениях, аллергических реакциях и работе персонала. В ведомстве подчеркивают, что ни одна косметическая процедура не оправдывает риск заражения опасными инфекциями.


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09 сентября в 17:18, просмотров: 717, комментариев: 0
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