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​Сквер Дружбы народов в Сургуте открыт после обновления. Что там теперь и куда делся бюст Димитрова // ФОТО

Показываем, как выглядит обновленный сквер Дружбы народов в Сургуте

​Сквер Дружбы народов в Сургуте открыт после обновления. Что там теперь и куда делся бюст Димитрова // ФОТО
Фото: siapress.ru

Сквер Дружбы народов в Сургуте получил первое за много лет масштабное обновление. Здесь появились новые дорожки, освещение, скамейки и входная группа, а в следующем году территорию планируют дополнить новыми объектами.

Однако перемены понравились не всем: жителей смутили новые вазоны и исчезновение бюста Георгия Димитрова – болгарского политического деятеля, памятник которому появился здесь как символ советско-болгарской дружбы и совместной работы сургутских и болгарских строителей.

Почему сквер решили обновить именно так, что произошло с памятником и какие изменения ждут территорию дальше – в обзоре СИА-ПРЕСС.

Светлее, удобнее, новее

Капитальный ремонт сквера длился чуть больше двух месяцев: к демонтажу подрядчик приступил 16 июня, а уже 31 августа были завершены все основные работы.

Привычную планировку сквера менять не стали. Старое асфальтовое покрытие дорожек демонтировали и заменили крупноформатной тротуарной плиткой, обновили ступени и сделали более удобный спуск.

Кроме того, в сквере появилась новая входная группа, об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказала директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Одним из главных изменений стало освещение. В сквере установили 65 новых опор со светильниками, в том числе на участках, где раньше освещения не было.

«Это анодированные опоры освещения, которые очень хорошо себя зарекомендовали в наших условиях. Они не ржавеют. Светильники у нас вандалоустойчивые. Помимо этого, они еще и «умные»: освещение можно регулировать, чтобы оно было максимально комфортным для посетителей», – рассказала Николаенко.

Стало значительно больше и мест для отдыха: количество скамеек увеличили примерно в три раза – до 30.

Площадь территории составляет около 2,1 гектара, из которых порядка 4,1 тысячи квадратных метров занимает дорожно-тропиночная сеть.

Кстати: при проведении работ не срубили ни одного дерева: там, где растения оказывались рядом с дорожками, новое покрытие укладывали в обход стволов.

На этом работы не заканчиваются. Уже в сентябре в сквере планируют высадить новые деревья и кустарники – ели, рябины, черемуху и сирень. Однако озеленить удастся не все желаемые участки: под территорией проходит большое количество инженерных коммуникаций – сети тепло- и водоснабжения, интернета и связи.

Куда исчез Димитров?

Пока одни сургутяне уже гуляют по обновленному скверу, другие обращают внимание на историческую составляющую этого места. В частности, у горожан возникли вопросы о судьбе бюста Георгия Димитрова и о том, насколько после ремонта сохранилась связь сквера с его прошлым.

Жительница Сургута Лидия Л. в комментариях на странице администрации города напомнила, что многие старожилы знают эту территорию как Болгарский сквер.

«Был 40 лет прекрасный Болгарский сквер с памятником Димитрову, болгары и мы вместе во главе с Атанасом Атанасовым (прим. ред. – сургутский журналист и общественный деятель, основатель и многолетний председатель Болгарского землячества в Сургуте; умер в 2022 году) благоустраивали, проводились праздники, появились сотни русско-болгарских семей, здесь выросли сотни ребятишек, у нашего памятника назначались встречи», – написала сургутянка.

Бюст Георгия Димитрова из сквера убрали и возвращать обратно не будут. Как объяснила Ирина Николаенко, по решению комиссии по топонимике его передали в фонды Сургутского краеведческого музея.

Вместо Димитрова – новый символ дружбы народов

При этом центральная площадка пустой не останется. В 2027 году власти хотят продолжить работу со сквером – уже не столько ремонтировать его, сколько «наполнять смыслами».

«Планируется установка как раз в центре этой площади какого-то скульптурного или арт-объекта. Скорее всего, это будет скульптурная композиция, которая символизировала бы понятие дружбы народов, единства народов нашей страны», – рассказала директор учреждения.

Кроме того, власти уже заключили контракт на создание новой деревянной фотозоны с элементами сургутской айдентики.

На центральную площадку сквера вывели розетку на 220 вольт, поэтому здесь можно будет организовывать городские мероприятия.

Вернулся после ремонта и один из лисят проекта «Следами Лиса». Правда, теперь искать его придется в другом месте сквера. Если найдете бронзового путешественника – присылайте фотографии в соцсети СИА-ПРЕСС.

«Бочки» раздора

Отдельный вопрос – большие вазоны, вызвавшие критику части горожан. Как выяснилось, они вообще не являются частью проекта капитального ремонта.

Идея установить их принадлежит «Лесопарковому хозяйству». Вазоны были закуплены ранее и используются как временный способ озеленить территорию.

«У нас такие подобные вазоны достаточно давно размещены на набережной Олега Марчука. Мы их уже больше десяти лет там устанавливаем. Это возможность быстро украсить, преобразить пространство. Туда высаживаются однолетние цветы», – объяснила Николаенко.

Сделаны конструкции из пластика, имитирующего гранит. В сквере они останутся только до холодов: на зиму вазоны уберут.

Кстати: для владельцев собак в сквере увеличат количество специальных урн с трех до семи – их разместят возле пересечений дорожек и на участках, где чаще всего гуляют собачники.

А жителей спрашивали?

Отдельного общественного обсуждения того, как должен выглядеть сквер после ремонта, не проводили.

Ирина Николаенко объясняет это тем, что полноценного проекта реконструкции территории не было. Работы выполнялись в границах уже существующей дорожно-тропиночной сети: фактически менялись изношенные элементы благоустройства, а планировка территории сохранялась.

При этом дальнейшее наполнение сквера власти как раз предлагают обсуждать вместе с горожанами. По словам Николаенко, предложения уже поступают. Например, один из жителей предложил установить здесь садовые качели.

Для реализации подобных идей сургутяне могут использовать механизм инициативного бюджетирования.


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Сегодня в 15:02, просмотров: 404, комментариев: 0
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