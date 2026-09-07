​Снос дворовой футбольной площадки в Сургуте как пример «эксцесса исполнителя»

Во дворе между домами на Мира, 19 и Лермонтова, 4/2 в Сургуте сносят футбольную площадку, которой много лет пользовались местные жители. После жалобы на ее состояние выяснилось, что объект формально никому не принадлежит, и вместо восстановления площадки был выбран демонтаж.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему чиновники выбирают самый формальный путь решения проблемы, как город мог бы помочь жителям оформить и благоустроить площадку, чем эта история напоминает другие случаи бюрократического подхода и почему полезные городские пространства нужно сохранять, а не уничтожать.

Дмитрий Щеглов: В одном из дворов Сургута сносят футбольную площадку. Естественно, местные жители недовольны, а как это все происходит и почему это случилось, толком пока еще никто разобраться не может. Давайте обсудим эту историю. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега, журналист Тарас Самборский, на связи. Тарас, привет!

Тарас Самборский: Привет, Дима, привет всем!

Д.Щ.: Итак, смотрите: было футбольное поле. Двор находится на стыке Мира, 19 и Лермонтова, 4/2. Там была оградка, были ворота, соответственно, покрытие, народ, дети играли, все было хорошо. И, естественно, никто не желал, по сути, какого-то плохого развития событий по отношению к этой площадке. Но в какой-то момент ее начали просто сносить. Пришли люди, начали срезать ворота, начали срезать забор, все убирать.

Все начали бегать, спрашивать: что же происходит? Выяснилось, что некая группа людей из жителей улицы Мира пожаловалась на плохое состояние площадки в прокуратуру. На что прокуратура сказала: «Раз у вас плохое состояние площадки, значит, надо ее снести». Потому что, как выяснилось, никому она не принадлежит: ни управляющей компании, ни городу, ни частнику, никому. Следовательно, если она никому не принадлежит и еще и плохо выглядит, значит, единственный вариант, как с ней можно поступить, — это уничтожить.

И вот так мы буквально за два действия приходим к тому, как хорошее место, приятное место, полезное место для местных жителей на пустом месте абсолютно превращается, простите за тавтологию, в пустое место. Как тебе, Тарас, эта история и что вообще по-хорошему следовало бы сделать как минимум местному депутату, который представляет людей в этом округе, и городской администрации? Как реагировать на подобные странные ситуации?

Т.С.: Собственно, ты уже все и описал. А как? Реагировать. На самом деле сказочка наша вечная русская: заставь дурака богу молиться — и снесем мы все, что только можем снести. Ведь все очень просто: вместо того чтобы, обнаружив проблему — не самую страшную, я так понимаю, проблему в жизни Сургута, — подумать, как сделать гражданам хорошо, чтобы они твоим действиям радовались и тебе в зачет пошла бы хорошая работа, забота о дворе, о людях, о детях, чиновники наши сделали все прямо наоборот. Они сначала уничтожают, потому что у них бумажка на руках, там что-то прокуратура написала, а потом будут изображать мысль на лице и в закромах своего разума искать решение.

А дело в том, что найти решение, когда ты уже совершил несколько разрушающих действий, труднее, чем не доводить до этих действий. В конце концов, я так думаю, этой площадке лет 20, судя по адресу, если не больше. Все были счастливы. Не думаю, что кандидат в депутаты или какой-то депутат, который, видимо, от этого избирательного округа имеется, не знал о такой проблеме. И это даже не проблема, кстати говоря. Это, опять-таки, нормальное восприятие города.

Мы говорим о том, что внутридворовые пространства в Сургуте часто плохо организованы либо формально организованы. Кстати говоря, мы недавно разговаривали о сокращении парковочных мест в пользу непонятно чего, у нас был выпуск. Не думаю, что в пользу пресловутых спортивных площадок.

Но вот здесь давайте разберем: есть пустырь, ухоженный, какой-то вокруг него есть забор. Приезжает туда прокурор с мэром, с депутатом, с каким-нибудь чиновником-коммунальщиком. Видят: хорошее дело? Хорошее. У нас власти чем занимаются, когда разговаривают о самоуправлении, об инициативе граждан? Они призывают граждан эту самую инициативу проявлять. Вот давайте, граждане, проявляйте вашу инициативу, будем делать город уютнее. Здесь без всяких разговоров люди сделали правильно, как я понимаю.

А может быть, это сделала когда-то управляющая компания, только документы не оформила, а теперь она чиста перед прокуратурой: «Чур не мы». А может быть, это сделал коммунальный департамент когда-то, и то же самое: «О, к счастью, бумажек нет, значит, не наша ответственность».

А тут-то вопрос вообще о другом стоит: не соблюсти глупую букву закона. Вот в данном случае мы говорим о глупой букве закона, ведь не все же законы правильные, не все же законы хорошие. Вот тот самый случай, когда надо взять и изменить законы. Я не думаю, что на уровне города Сургута это какая-то непреодолимая проблема.

Берем чуть выше: ситуация аналогичная, тоже с такой же чиновничьей дуристикой, тоже со лбом, который расшибают дураки, — курица эта несчастная, которая сейчас полстраны бегает, в МФЦ показывает, предъявляет паспортистам, как-то их там на учет ставит. То есть я первый раз, когда увидел эту новость, я подумал, что это фейк, этого не может быть. Это уже абсурдизация ситуации настолько мощная, что это даже Зощенко бы не придумал. Нет, это правда, это наша повседневность. Режем коров здоровых, куриц таскаем в МФЦ.

Но хватило же ума властям, федеральным властям, дать этому нормальную трезвую оценку, сказать: «Так, ребят, мы, безусловно, откатываем назад». Вот Володин сегодня выступил, сказал: «Надо поменять эти все нормы идиотические, иначе чем мы занимаемся?»

Ладно, хорошо, у нас тут выборы в Госдуму, и, в общем-то, всем надо себя проявить в положительном свете. Но тут действительно правильное решение. То есть Володин же ничего глупого не сказал. Вот обнаружили тему с курицами, откатываем назад. Почему в городе Сургуте таких пустырей, кстати, наверное, не один, и не два, и не 22 — почему, используя это как прецедент, не поправить местное законодательство, местные нормы? Не вступить в переговоры с контролирующим органом, то бишь прокуратурой? Не вступить в переговоры... Их надо заставить это делать, а не вступать с ними. И решить проблему.

Вот чиновник, он как смотрит на процесс? Ему важно отчитаться перед прокурорским каким-то посланием, или ему важно, чтобы люди, выглядывающие в окна этого двора, думали: «Какая у нас прекрасная власть в Сургуте! Какие они умницы! Они же правильно сделали!»? А все, что нужно, — вынести со стороны чиновников это в паблик и сказать: «Слушайте, друзья, мы получили неприятную бумагу...» Или не получили.

У нас тут борьба с заборами, очередной виток городского этого сумасшествия: то у нас строят заборы как не в себя, то теперь их все подряд сносят. Причем мы видим эксцесс исполнителя. Мы сейчас это поправим, спасибо, что обратили внимание. Нет, опять ведь кулуарно, тихонечко, с бюрократическим абсолютно издевательским объяснением жители этого двора получают информацию. Теперь прочитаем, что нам ответили власти. За которой не следует: «Такого-то числа у вас будет спортивная площадка».

Д.Щ.: Естественно. Теперь уже все. Теперь это надолго.

Т.С.: Нет этого. Нет. Там есть: «Вы теперь можете...» Там какое-то бюрократическое словечко, я его пока не изучил. «Вы можете путем создания чего-то...» Там какая-то загогулина, неисполнимая, безусловно, что люди это не преодолеют. Люди собраться на собрание собственников жилья не в состоянии. Не преодолеют они это. Возьмите вы в таких-то вопросах на себя инициативу. Ведь у вас программа благоустройства дворов прописана, вы же за нее отчитываетесь. Давайте благоустроим двор таким образом, что мы ничего не будем сносить, а вы поставите галочку и покажете это как благоустройство. Все то же самое.

И помогите людям собрать этот комплект документов, чтобы они там чего-то оформили на себя эту площадку. Только площадка им на себя не нужна, она нужна им как пространство, где они, горожане, могут проводить свое время. А город должен это пространство расширять, развивать и предоставлять не только в виде тротуаров, улиц, скверов, парков, но и в том числе в виде уютных и востребованных дворовых пространств.

Мне видится эта ситуация ровно таким образом. Вот опять-таки эксцесс исполнителя. Помните пресловутый паровоз? Мой любимый пример. Стоял у нас паровоз у парка «Нефтяник» много-много лет, чуть ли не лет 20. И вдруг он исчез. А почему он исчез? А потому что во время прохождения документов по аренде земельного участка между предпринимателем и работниками департамента имущественных отношений и земельных возник какой-то даже не конфликт, а спор-недоразумение.

Все это привело к достаточно уже эмоциональному разговору между двумя сторонами, и что выбрала чиновничья сторона? Она выбрала самый простой путь. По закону нет продления — до свидания. Предприниматель в психах оттуда сорвался, ушел. И вот кому сделали чиновники хорошо, спрашивается? Кому? А по бумажкам у них все абсолютно было законно, чисто, прекрасно. А по сути должно было быть так: разговаривать с предпринимателем, взять какой-то тайм-аут на урегулирование недорешенных проблем, подготовить документы и сохранить его в этом месте. Потому что тот паровоз был украшением городского пространства, и никто с этим не поспорит. Ресторан там был пакостный, а паровоз хороший, паровоз не виноват.

Вот то же самое мы с этим забором и с футбольным полем имеем. То же самое, та же самая ситуация. Нулевое творчество в подходе при решении возникающих повседневных забот граждан. И прятанье за бумажку. Вот и все.

На этом фоне и политика тогда сноса заборов приобретает несколько иной смысл: не является ли это просто такой большой пиаровской акцией? То есть мы типа чистим город, плюс святое дело — мы металл сдаем в металлолом. А в плане очистки города — насколько обдумана эта политика и должна ли она быть такой же ревнивой, как и политика по созданию заборов, которой отметились многие предыдущие составы городской администрации? То есть где-то мы уже должны, слушайте, от этих крайностей отходить и приходить к балансу. К балансу разумного, взвешенного, творческого подхода к обеспечению жизни, удобной жизни наших граждан.

Д.Щ.: Что ж, дорогие друзья, пожалуйста, высказывайте свои мысли по этому поводу в комментариях. Читайте расшифровку на siapress.ru, да и вообще почаще туда заходите, там много чего интересного происходит. И до новых встреч. Вскоре вновь с вами услышимся примерно через недельку, а может быть, и раньше. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья, всем пока.

Предыдущий выпуск «О чем говорят» был посвящен благоустройству набережной Кривули и общей проблеме набережных в Сургуте.