В Югре отменен режим угрозы атак беспилотников

Режим угрозы атак беспилотников в Югре отменен. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук. Это значит, что автономный округ возвращается к нормальной жизни, дети смогут пойти в школы, а ограничения на полеты в аэропортах будут сняты.

Сегодня, 9 сентября, сначала был объявлен режим беспилотной опасности — он означает, что БПЛА были замечены в соседних регионах. Но вскоре после этого власти региона объявили следующий уровень готовности — режим угрозы атак беспилотников, то есть вторжение по воздуху пошло непосредственно на территории Югры.

Из-за этого в автономном округе все школы были переведены на дистант, а аэропорты закрыты на прием и вылет воздушных судов. Также в регионе вступил в силу запрет на фотографирование атакующих БПЛА и результатов их прилетов.

Официальных данных о количестве, целях и итогах налета беспилотников в Югре пока не поступало, а слухи редакция по имеющимся правилам и законам распространять не может. Однако об отражении атаки БПЛА рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов — по его словам, аппарат был сбит в Новом Уренгое, из-за чего начался пожар, но никто из людей не пострадал. Это был первый прецедент, когда беспилотник долетел до Артической территории России.