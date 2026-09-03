Какой я увидел Сызрань и неизбежно сравнил с Сургутом

Сызрань. Небольшой город, стоящий на Волге. Разделенный, как в прошлом родной Сургут, на две половины, соединенный мостом. Сколько зелени, большие деревья, немного лучей солнечного света пробивается сквозь листья до земли, и некошеная трава редким ковром устилает землю. Деревья такие большие, что своими кронами некоторые возвышаются над пятиэтажками московского проекта. С высоты ощущение такое, будто не каменные джунгли, а деревья — хозяева городского ландшафта.

Городские дороги истерзаны залатанными выбоинами и трещинами. Камер на дорогах немного, но штрафы за ремень, стоп-линию прилетают приезжим регулярно. Одним словом, ухоженная нищета.

Много парков и скверов, лавочки стоят вдоль, в тени деревьев, вдоль дорог. И это нормально. Чисто, горожане любят свой город, не мусорят.

В центральной части города старые дома одели в новые фасады, но рядом стоят видавшие виды деревянные дома. Красивая набережная, но стоит чуть подняться — и увидишь кошмарное убожество действительности. Одним предложением можно сказать: блеск и нищета.

Люди, живущие здесь, сильно отличаются по характеру и манере общения от сургутских горожан. Добрые мужчины и грубого вида женщины, соответствующие своему виду и характеру. Молодежь простая, без изысков. Такая же, как и у нас. С той только разницей в материальном обеспечении родителей. Одета соответственно, и забавы другие. Гуляние по многочисленным паркам. Сидение на лавочках. Странно, что на фудкортах больших ТЦ очень немноголюдно. Заметно, что финансы поют романсы.

Невозможно поверить, что в современном городе, как Сургут, были обыкновенные базарные ряды, будто перенесенные из советского прошлого. На которых продают картошку и другие овощи, выращенные жителями. Никто не гоняет. Торгуют и торгуют.