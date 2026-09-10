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В России назвали цены на новые складные iPhone Duo и iPhone 18 Pro

В России цены на новые iPhone будут варьироваться от 150 до 400 тысяч рублей

В России назвали цены на новые складные iPhone Duo и iPhone 18 Pro
Фото Apple

Стоимость первого складного смартфона Apple — iPhone Duo — в МТС будет начинаться от 299 990 рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на российских продавцов и маркетплейсы. Версия iPhone Duo с 256 ГБ памяти в МТС оценена в 299 990 рублей, с 512 ГБ — в 339 990 рублей. Модель с 1 ТБ памяти будет стоить 399 990 рублей, а максимальная версия на 2 ТБ — 489 990 рублей.

Цены на iPhone 18 Pro у оператора начинаются от 174 990 рублей за модель с 256 ГБ памяти. Версия с 512 ГБ оценена в 204 990 рублей, с 1 ТБ — в 264 990 рублей, с 2 ТБ — в 349 990 рублей. iPhone 18 Pro Max будет стоить от 189 990 рублей. За версии с 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ памяти придется заплатить 219 990, 279 990 и 364 990 рублей соответственно.

В «Билайне» РБК сообщили, что стоимость iPhone 18 Pro будет начинаться от 174 888 рублей, а iPhone 18 Pro Max — от 189 888 рублей.

На «Яндекс.Маркете» цены ожидаются ниже. Там iPhone 18 Pro будет стоить от 147 тысяч рублей, Pro Max — от 157 тысяч, а складной iPhone Duo — от 245 тысяч рублей. «Так, iPhone 18 Pro будет стоить от 147 000 рублей, iPhone 18 Pro Max — от 157 000 рублей. Ожидаемая цена на первый складной iPhone Duo — от 245 000 рублей. Смартфоны будут доступны в разных цветах, в том числе в новых — бургунди и небесно-голубом», — отметили в компании. Предзаказ на новые смартфоны на «Яндекс.Маркете» стартует 10 сентября.

Среди ключевых новшеств iPhone 18 Pro и Pro Max названы новый процессор A20 Pro, более компактный Dynamic Island и основная камера с регулируемой диафрагмой. Смартфоны будут доступны в темно-вишневом, светло-голубом и серебристом цветах.

Кроме того, Apple представила Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и AirPods 5. iPhone Duo стал первым складным смартфоном компании.


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Сегодня в 11:51, просмотров: 319, комментариев: 0
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