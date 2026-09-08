Обзор топ-5 самых звездных праздников на День нефтяника в Сургуте

Полина Гагарина, Валерий Леонтьев, «Любэ», Валерий Меладзе, «Машина времени», «Чайф», «Звери», Uma2rman, «Дискотека Авария», Юлия Савичева, Гарик Сукачев, Витас, Надежда Бабкина, Олег Газманов, Эдита и Стас Пьеха, Ирина Салтыкова, Татьяна Овсиенко — далеко не полный список звезд, которые за последние 25 лет успели побывать на Днях работников нефтяной и газовой промышленности в Сургуте. Когда-то первые выходные сентября были мощным городским праздником с элементом соперничества между нефтяниками и газовиками — кто устроит более крутую программу. Сейчас этого нет, но мы хотя бы можем вспомнить, как это было, и понадеяться, что когда-нибудь главный отраслевой праздник Сургута вернет былую славу.

Еще десять лет назад, как правило, в субботу сургутян собирали газовики — возле здания «Газпром трансгаз Сургут» на Университетской, а в воскресенье эстафету принимал «Сургутнефтегаз»: в 90-е и нулевые это происходило на площади Нефтяников, а затем праздник ушел на стадион «Спортивное ядро».

Выставки гигантской нефтяной техники, спортивные соревнования, детские городки, шествия работников предприятий, посвящение молодых специалистов, десятки тысяч зрителей, вечерние концерты и два салюта за одни выходные — долгое время все это воспринималось почти как обязательная часть сургутского сентября. И звезд на эти концерты приглашали таких, что их сольные выступления сами по себе могли собрать стадион.

В последние годы от этой традиции почти ничего не осталось. Сначала был «перерыв» на COVID, затем с 2023 года оба градообразующих предприятия стали отменять свои праздники по соображениям безопасности. Редакция СИА-ПРЕСС поностальгировала и собрала топ-5 самых ярких празднований Дня нефтяника и газовика в Сургуте за последние 25 лет.

5 место — Пьехи, Газманов, «Чайф» и «Звери»

Тут было сложно выбрать, поэтому мы поделили это место между тремя праздниками. В 2009 году Сургут два дня поздравляли Эдита Пьеха, Стас Пьеха, Илона Броневицкая и Олег Газманов.

В 2011-м газовики вывели на одну сцену Николая Носкова и «Машину времени»: концерт последней продлился полтора часа.

А в 2017-м город получил один из лучших рок-наборов за всю историю праздника. В субботу возле «Газпром трансгаз Сургут» после дневной программы и шоу силового экстрима выступил «Чайф». В воскресенье на «Спортивном ядре» были выставки, спортивные марафоны, шествие нефтяников, посвящение молодых специалистов и концерт «Зверей».

4 место — Меладзе, Валерия, «Градусы» и Uma2rman

Его поделила еще одна тройка праздников.

В 2013 году газовики превратили пространство возле своего офиса в большую праздничную площадку с аттракционами. Музыкальную часть программы обеспечивали Марина Девятова, Марк Тишман и Валерий Леонтьев. А у нефтяников вечером перед сургутянами выступил «Океан Эльзы» — на тот момент одна из крупнейших рок-групп всего постсоветского пространства.

В 2015 году субботним хедлайнером газовиков стал Валерий Меладзе. На следующий день «Сургутнефтегаз» устроил на «Спортивном ядре» целый «Парк развлечений для всех поколений» в духе 1960-х: ретроавтомобили, исторические инсталляции, караоке, а также выступления «Белого орла» и «Градусов».

2016 год получился необычным: нефтяники и газовики проводили свои главные программы в один день. На сцене газовиков выступили «Ногу Свело!» и Валерия, на сцене нефтяников — Uma2rman. Поэтому сургутянам приходилось фактически выбирать, на какой концерт идти.

3 место — 2010 год: Савичева, «Любэ» и «Дискотека Авария»

Газовики подготовили большой театрализованный праздник, для детей работал сказочный городок, проходили показательные выступления по мотокроссу, а концертную часть отыграли сразу три приглашенных артиста: Александр Добронравов, Юлия Савичева и группа «Любэ».

На следующий день у нефтяников большую концертную программу увенчала одна из самых востребованных тогда российских поп-групп «Дискотека Авария».

2 место — 2014 год: Гагарина, Мазаев, Londonbeat и «Би-2»

6 сентября на празднике газовиков на сцену вышла Полина Гагарина, следом выступил инструментальный коллектив PALLADIUM Electric Band, а главным хедлайнером дня стали Сергей Мазаев и группа «Моральный кодекс».

На следующий день на «Спортивном ядре» уже в 15 часов перед сургутянами выступила британская группа Londonbeat, знакомая по мировым хитам конца 1980-х и начала 1990-х. Вечером зрителям устроили часовое лазерное шоу, после которого сцену заняли «Би-2».

1 место — 2012 год: Бабкина, Витас, Сукачев и «ВИА Гра»

Первое место в нашем рейтинге отдаем 2012 году. Тогда организаторы праздника собрали очень необычный и разнообразный состав артистов, которые на тот момент были крайне популярны в России. Повод был соответствующий: «Сургутнефтегаз» отмечал 35-летие, столько же исполнялось «Газпром трансгаз Сургут», а «Газпром переработке» — пять лет.

Сургутян и корпорации поздравляли Надежда Бабкина, Витас, Гарик Сукачев и группа «Неприкасаемые». А главным гостем воскресного праздника «Сургутнефтегаза» стала «ВИА Гра»: группа дала на «Спортивном ядре» часовой концерт со своими главными хитами, после чего прогремел 15-минутный фейерверк (впрочем, надо сказать, что в каждом из упомянутых нами годов концерты заканчивались подобным образом).

Последняя (пока) попытка

Последним большим всплеском этой традиции стал 2022 год. После двухлетней паузы, связанной с коронавирусными ограничениями, Сургут снова получил настоящий двухдневный праздник под открытым небом.

3 сентября газовики устроили на Центральной площади спортивные, игровые и творческие площадки, вечером перед сургутянами выступили Юлия Чичерина и «Крематорий». А 4 сентября у «Сургутнефтегаза» главным хедлайнером стала группа Dabro, после которой небо снова осветил фейерверк.

А какой День нефтяника и газовика больше всего запомнился вам? Или, возможно, вы не согласны с нашим распределением пяти лучших сырьевых праздников Сургута в этом столетии? Делитесь мнениями и воспоминаниями в комментариях.