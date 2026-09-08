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​Когда Сургут гулял два дня: вспоминаем самые яркие Дни нефтяника и газовика за последние 25 лет

Обзор топ-5 самых звездных праздников на День нефтяника в Сургуте

​Когда Сургут гулял два дня: вспоминаем самые яркие Дни нефтяника и газовика за последние 25 лет
Фото siapress.ru

Полина Гагарина, Валерий Леонтьев, «Любэ», Валерий Меладзе, «Машина времени», «Чайф», «Звери», Uma2rman, «Дискотека Авария», Юлия Савичева, Гарик Сукачев, Витас, Надежда Бабкина, Олег Газманов, Эдита и Стас Пьеха, Ирина Салтыкова, Татьяна Овсиенко — далеко не полный список звезд, которые за последние 25 лет успели побывать на Днях работников нефтяной и газовой промышленности в Сургуте. Когда-то первые выходные сентября были мощным городским праздником с элементом соперничества между нефтяниками и газовиками — кто устроит более крутую программу. Сейчас этого нет, но мы хотя бы можем вспомнить, как это было, и понадеяться, что когда-нибудь главный отраслевой праздник Сургута вернет былую славу.

Еще десять лет назад, как правило, в субботу сургутян собирали газовики — возле здания «Газпром трансгаз Сургут» на Университетской, а в воскресенье эстафету принимал «Сургутнефтегаз»: в 90-е и нулевые это происходило на площади Нефтяников, а затем праздник ушел на стадион «Спортивное ядро».

Выставки гигантской нефтяной техники, спортивные соревнования, детские городки, шествия работников предприятий, посвящение молодых специалистов, десятки тысяч зрителей, вечерние концерты и два салюта за одни выходные — долгое время все это воспринималось почти как обязательная часть сургутского сентября. И звезд на эти концерты приглашали таких, что их сольные выступления сами по себе могли собрать стадион.

В последние годы от этой традиции почти ничего не осталось. Сначала был «перерыв» на COVID, затем с 2023 года оба градообразующих предприятия стали отменять свои праздники по соображениям безопасности. Редакция СИА-ПРЕСС поностальгировала и собрала топ-5 самых ярких празднований Дня нефтяника и газовика в Сургуте за последние 25 лет.

5 место — Пьехи, Газманов, «Чайф» и «Звери»

Тут было сложно выбрать, поэтому мы поделили это место между тремя праздниками. В 2009 году Сургут два дня поздравляли Эдита Пьеха, Стас Пьеха, Илона Броневицкая и Олег Газманов.

В 2011-м газовики вывели на одну сцену Николая Носкова и «Машину времени»: концерт последней продлился полтора часа.

А в 2017-м город получил один из лучших рок-наборов за всю историю праздника. В субботу возле «Газпром трансгаз Сургут» после дневной программы и шоу силового экстрима выступил «Чайф». В воскресенье на «Спортивном ядре» были выставки, спортивные марафоны, шествие нефтяников, посвящение молодых специалистов и концерт «Зверей».

4 место — Меладзе, Валерия, «Градусы» и Uma2rman

Его поделила еще одна тройка праздников.

В 2013 году газовики превратили пространство возле своего офиса в большую праздничную площадку с аттракционами. Музыкальную часть программы обеспечивали Марина Девятова, Марк Тишман и Валерий Леонтьев. А у нефтяников вечером перед сургутянами выступил «Океан Эльзы» — на тот момент одна из крупнейших рок-групп всего постсоветского пространства.

В 2015 году субботним хедлайнером газовиков стал Валерий Меладзе. На следующий день «Сургутнефтегаз» устроил на «Спортивном ядре» целый «Парк развлечений для всех поколений» в духе 1960-х: ретроавтомобили, исторические инсталляции, караоке, а также выступления «Белого орла» и «Градусов».

2016 год получился необычным: нефтяники и газовики проводили свои главные программы в один день. На сцене газовиков выступили «Ногу Свело!» и Валерия, на сцене нефтяников — Uma2rman. Поэтому сургутянам приходилось фактически выбирать, на какой концерт идти.

3 место — 2010 год: Савичева, «Любэ» и «Дискотека Авария»

Газовики подготовили большой театрализованный праздник, для детей работал сказочный городок, проходили показательные выступления по мотокроссу, а концертную часть отыграли сразу три приглашенных артиста: Александр Добронравов, Юлия Савичева и группа «Любэ».

На следующий день у нефтяников большую концертную программу увенчала одна из самых востребованных тогда российских поп-групп «Дискотека Авария».

2 место — 2014 год: Гагарина, Мазаев, Londonbeat и «Би-2»

6 сентября на празднике газовиков на сцену вышла Полина Гагарина, следом выступил инструментальный коллектив PALLADIUM Electric Band, а главным хедлайнером дня стали Сергей Мазаев и группа «Моральный кодекс».

На следующий день на «Спортивном ядре» уже в 15 часов перед сургутянами выступила британская группа Londonbeat, знакомая по мировым хитам конца 1980-х и начала 1990-х. Вечером зрителям устроили часовое лазерное шоу, после которого сцену заняли «Би-2».

1 место — 2012 год: Бабкина, Витас, Сукачев и «ВИА Гра»

Первое место в нашем рейтинге отдаем 2012 году. Тогда организаторы праздника собрали очень необычный и разнообразный состав артистов, которые на тот момент были крайне популярны в России. Повод был соответствующий: «Сургутнефтегаз» отмечал 35-летие, столько же исполнялось «Газпром трансгаз Сургут», а «Газпром переработке» — пять лет.

Сургутян и корпорации поздравляли Надежда Бабкина, Витас, Гарик Сукачев и группа «Неприкасаемые». А главным гостем воскресного праздника «Сургутнефтегаза» стала «ВИА Гра»: группа дала на «Спортивном ядре» часовой концерт со своими главными хитами, после чего прогремел 15-минутный фейерверк (впрочем, надо сказать, что в каждом из упомянутых нами годов концерты заканчивались подобным образом).

Последняя (пока) попытка

Последним большим всплеском этой традиции стал 2022 год. После двухлетней паузы, связанной с коронавирусными ограничениями, Сургут снова получил настоящий двухдневный праздник под открытым небом.

3 сентября газовики устроили на Центральной площади спортивные, игровые и творческие площадки, вечером перед сургутянами выступили Юлия Чичерина и «Крематорий». А 4 сентября у «Сургутнефтегаза» главным хедлайнером стала группа Dabro, после которой небо снова осветил фейерверк.

А какой День нефтяника и газовика больше всего запомнился вам? Или, возможно, вы не согласны с нашим распределением пяти лучших сырьевых праздников Сургута в этом столетии? Делитесь мнениями и воспоминаниями в комментариях.


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Сегодня в 18:44, просмотров: 291, комментариев: 0
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Сегодня Неделя Месяц
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  8. Мы все будем под колпаком государства? Плюсы, минусы и мифы о цифровом рубле 1534
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