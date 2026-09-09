В Сургутскую травмбольницу за сутки поступили три человека, пострадавшие от болгарки

За одни сутки в Сургутскую травмбольницу поступили трое мужчин с серьезными травмами кистей и предплечья после работы с угловой шлифовальной машиной. Во всех случаях причиной стало нарушение техники безопасности, сообщает Департамент здравоохранения Югры. Один из наиболее опасных вариантов использования инструмента — установка на болгарку диска от циркулярной пилы для работы по дереву.

51-летний сургутянин получил серьезную травму предплечья. У него были повреждены мышцы, лучевая артерия, сухожилия и срединный нерв. Несколько часов хирурги восстанавливали поврежденные структуры с применением микрохирургической техники.

Еще двое мужчин поступили с травмами кистей. Один из них уже обращался в травмбольницу летом после похожего случая с электроинструментом: тогда пострадал один палец, теперь — другой.

Врачи напоминают, что диски необходимо использовать только по назначению. При работе с электроинструментом также нужны защитный кожух, очки, перчатки и специальная одежда.