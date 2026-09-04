В Тюменской области идет второй этап записи детей в кружки и секции

В Тюменской области стартовал второй этап приема детей в кружки и секции. Родители могут подать заявления на свободные бюджетные места, которые остались после первого этапа, сообщает «Вслух.ру». Всего поступило 33,8 тысячи заявлений, из них 26,2 тысячи направили онлайн через «Навигатор дополнительного образования Тюменской области». Это более 70% от общего числа обращений.

«На „Навигаторе“ собраны программы от спортивных школ, детско-юношеских центров, школ искусств и других учреждений, а подать заявления можно сразу в несколько организаций. Для этого авторизуйтесь на „Навигаторе“ через подтвержденную учетную запись госуслуг (подтвердить ее можно через банк, МФЦ или Почту России). Выберите подходящую программу и нажмите „Записаться“. Найти нужное направление помогут фильтры, поиск на главной странице или цифровой помощник Эдоша», — прокомментировали в департаменте информатизации Тюменской области.

При необходимости родители могут выбрать конкретную группу в карточке программы или воспользоваться кнопкой «Записаться в группу». Зачисление проходит в порядке очередности поданных заявлений.