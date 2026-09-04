Президент России опроверг слухи о мобилизации и заморозке банковских вкладов граждан

Президент России Владимир Путин опроверг слухи сразу о двух темах, вызывающих опасения у россиян: возможной новой мобилизации и заморозке банковских вкладов. Об этом глава государства заявил на Восточном экономическом форуме, сообщает «Ведомости».

По словам президента, сейчас нет сценария, при котором России потребовалась бы мобилизация. Сообщения о ее возможном проведении он назвал информационной атакой противника в преддверии выборов в Государственную думу.

Глава государства добавил, что у российской армии нет проблем с личным составом и граждане продолжают добровольно заключать контракты для участия в специальной военной операции. Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщал, что за первые шесть месяцев 2026 года контракт о прохождении военной службы подписали около 200 тысяч человек.

Еще одним слухом Путин назвал возможную заморозку вкладов граждан. На пленарном заседании ВЭФ-2026 он отверг подобный сценарий. «С какой стати?» — задал вопрос российский лидер.

Слухи о возможной блокировке банковских накоплений активно распространялись еще в 2024 году. В мае 2025 года первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский говорил, что подобные сообщения могли стимулировать некоторых вкладчиков снимать деньги с депозитов для покупки недвижимости. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин 3 июля также заявлял, что заморозка вкладов невозможна при любом сценарии. Подобные предположения он назвал абсурдными.