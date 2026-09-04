Врачи Окружного кардиоцентра спасли пациента с разрывом сердца после инфаркта

Кардиохирурги Югры спасли 68-летнего жителя Мегиона, у которого во время операции обнаружили разрыв стенки правого желудочка сердца. Мужчина поступил в Окружной кардиоцентр в тяжелом состоянии, сообщает медучреждение.

За несколько дней до госпитализации пациент почувствовал слабость и головокружение, также он терял сознание. Врачи диагностировали инфаркт миокарда: одна из коронарных артерий оказалась полностью закрыта, из-за чего сердечная мышца испытывала недостаток крови и кислорода.

Во время аортокоронарного шунтирования хирурги обнаружили разрыв стенки правого желудочка. Олег Ибрагимов и Владимир Чугунов одновременно создали новый путь для кровотока в обход закрытой артерии и провели пластику желудочка, восстановив целостность стенки сердца. Сейчас мужчина восстанавливается после операции.

Специалисты напоминают, что проблемы с сердцем не всегда сопровождаются сильной болью. Резкая слабость, головокружение, потеря сознания, снижение давления и дискомфорт в груди требуют срочного обращения за медицинской помощью.

Ранее врачи Окружного кардиоцентра провели сложнейшую и очень редкую операцию на сердце у 13-летнего подростка.