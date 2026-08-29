​Водителей в Тюменской области учат спасать жизни на дорогах

В Тюменской области проходит информационный марафон #ДорогаДомой на федеральных автодорогах. На трассах региона усилен контроль нарядами ДПС. На 253-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск представители общественности и сотрудники экстренных служб призвали автомобилистов к дорожной дисциплине. Водителям напомнили о важности соблюдения мер безопасности на дороге – от выбора безопасной скорости до применения ремней безопасности и детских автокресел.

Параллельно с рейдами на дорогах водителей учат оказывать первую помощь, рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области. Организаторами акции выступили Росавтодор, ГИБДД и Областная больница №19. Медицинские специалисты обсудили наиболее распространённые причины аварийных ситуаций – невнимательность, нарушение правил и управление транспортом в состоянии опьянения. Главной частью мероприятия стал практический мастер-класс по сердечно-легочной реанимации. Участники отработали навыки на манекене.

«Знания, полученные сегодня, однажды могут стать решающими для человека, оказавшегося в беде. Ведь иногда несколько правильных действий до приезда скорой помощи помогают сохранить самое ценное – жизнь», – отметила старший фельдшер Областной больницы №19 Татьяна Тырина.

В 2026 году в Тюменской области особое внимание уделяют профилактике ДТП. По итогам первого полугодия смертность в авариях снизилась на 17,5%. В регионе продолжается установка новых комплексов фотовидеофиксации, а для жителей работает чат-бот «АвтоПомощник72» в мессенджере МАКС, позволяющий дистанционно оформить ДТП без пострадавших.