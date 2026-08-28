В районе улиц Щербакова, Дружбы и Алебашевской Тюмени возводят очистные сооружения

Первые в Тюмени локальные очистные сооружения поверхностных сточных вод строят в районе улицы Эрвье. Объект будет принимать дождевые и талые воды с активно застраивающейся территории улиц Щербакова, Дружбы и Алебашевской, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Объект сможет очищать стоки от мусора, ила, песка и нефтепродуктов, а перед сбросом в реку вода пройдёт обеззараживание ультрафиолетом», – написал глава региона.

Проектная мощность сооружений – до 8,6 тысячи кубометров в сутки. Строительство ведется за счет средств казначейского инфраструктурного кредита. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на следующий год.

Александр Моор проинспектировал ход работ на объекте 19 августа.

На объекте внедрена многоступенчатая система очистки: сначала вода поступает в накопительный резервуар объемом 27,3 тысячи кубометров, где задерживаются крупные частицы. Затем следуют механическая очистка с удалением песка и нефтепродуктов и доочистка на сорбционных фильтрах до показателей рыбохозяйственной категории. Завершающий этап – ультрафиолетовое обеззараживание. После этого безопасные для экосистемы стоки будут сбрасываться в Туру. Площадь водосбора станции составит 251 гектар. Это первый подобный объект в Тюмени.