Губернатор: волонтерское движение в регионе охватывает уже более 270 тысяч человек

В Тюмени на площадке первого всероссийского форума «Патриоты России» губернатор Александр Моор, полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога и председатель правления «Движения Первых», Герой России Артур Орлов встретились с участниками молодежного движения. Общение прошло в формате открытого диалога о значимости гражданских активистов и роли молодежи в будущем страны.

Губернатор рассказал, что в Тюменской области добровольческое движение ежегодно охватывает более 270 тысяч человек. Волонтеры сыграли большую роль в пандемию, помогали бороться с лесными пожарами и наводнениями, а с первых дней специальной военной операции активно включились в сбор и отправку гуманитарной помощи фронту и историческим территориям.

«Мы видим, что людей, которые искренне хотят помочь другим, много. Поэтому прилагаем большие усилия, чтобы создать для волонтеров необходимую инфраструктуру: обучаем, выстраиваем логистику и создаем ресурсные центры», – отметил Александр Моор.

Полпред Артем Жога, в свою очередь, подчеркнул, что на форуме «Патриоты России» встретились единомышленники со всей страны. Он поблагодарил тюменских волонтеров за системную работу по сбору гуманитарной помощи для фронта и исторических территорий.

«Честно скажу: такие встречи заряжают. Диалог получился живым и открытым. У нас отличная молодежь, которой небезразлично будущее родного региона и страны», – подытожил губернатор.