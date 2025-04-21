Понтифик ушел из жизни в возрасте 88 лет

Сегодня, 21 апреля, умер Папа римский Франциск. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Ватикан.

«Папа римский Франциск, первый латиноамериканский лидер Римско-католической церкви, скончался», ‒ говорится в сообщении.

По словам источника, Папе римскому было 88 лет, и он недавно перенес тяжелый приступ двусторонней пневмонии.

«Дорогие братья и сестры, с глубокой печалью я должен сообщить о кончине нашего Святого Отца Франциска», ‒ заявил кардинал Кевин Фаррелл в эфире телеканала Ватикана, добавило агентство Reuters.