Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ к 80-летию Победы

Вчера, 15 января, президент России Владимир Путин подписал указ «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Мера поддержки распространяется на фронтовиков и их вдов, а также малолетних узников концлагерей, говорится на сайте Кремля.

«Сегодня подписан Указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также и малолетним узникам концлагерей ‒ по 80 тысяч рублей. Труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения – по 55 тысяч рублей», ‒ говорится в сообщении.

Владимир Путин также поддержал инициативу Министерства обороны России о наделении всех участников ВОВ званием почетный гражданин региона, города или муниципалитета.

Напомним, что в мае текущего года в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому 2025 год объявлен Годом защитника Отечества.

Ранее стало известно, что Кургану, Салехарду и еще нескольким городам России присвоят звание «Город трудовой доблести».