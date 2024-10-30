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​До 15 лет тюрьмы и миллионные штрафы: Госдума ужесточила наказание за незаконную миграцию

Госдума ужесточила закон за организацию нелегальной миграции

​До 15 лет тюрьмы и миллионные штрафы: Госдума ужесточила наказание за незаконную миграцию
Фото: ru.freepik.com

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об ужесточение уголовного наказания за организацию нелегальной миграции. Соответствующий документ опубликовали на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Инициатива предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет и штраф от трех млн до пяти млн руб.

Изменения внесены в статью 322.1 УК РФ. Ранее наказание предполагало до пяти лет лишения свободы, а теперь установлен и нижний предел − не менее двух лет заключения, а также штраф до 500 тысяч рублей.

Если при нелегальной миграции использовались поддельные документы или нарушитель занимал служебное положение, наказание будет еще строже − от пяти до десяти лет тюрьмы и штраф до одного миллиона рублей. Соавторами закона выступили 356 депутатов, подчеркивает «Коммерсантъ».

Помимо этого, Госдума также приняла и другие поправки в миграционное законодательство. В частности, преступление, совершенное нелегальным мигрантом, будет считаться отягчающим обстоятельством. Приняты также законы о внесудебной блокировке сайтов с незаконными миграционными услугами и о праве госучреждений проводить экзамены для мигрантов.

Напоминаем, в Сургуте начальника отдела миграции отправили под домашний арест по делу о получении взятки.


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Сегодня в 13:38, просмотров: 114, комментариев: 0
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