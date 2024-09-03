Инвестиционное агентство Тюменской области договорилось о сотрудничестве с китайской компанией

Инвестиционное агентство Тюменской области и китайская компания «Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси» подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Стороны будут сотрудничать в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Тюменской области. Представители Инвестиционного агентства и «Тайхэ Шэньси» в рамках встречи обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов.

Компания «Тайхэ Шэньси» – национальное высокотехнологичное предприятие Китая. Она имеет пять основных производственных систем: бурение, буровые инструменты, геологоразведка, новые материалы и искусственный интеллект. Специалисты предприятия предоставляют заказчикам технологии бурения и консультационные услуги по проектам.

Подписи под документом поставили генеральный директор Инвестагентства Николай Пуртов и председатель правления компании Ван Ихун.

«Подписанное соглашение с китайскими партнёрами – новый этап в отношениях, открывающий перед нами широкие перспективы и возможности для дальнейшего развития. В первую очередь, это укрепление экономических связей и привлечение инвестиций в ключевые отрасли», – подчеркнул Николай Пуртов.