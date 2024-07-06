Индекс промпроизводства Тюменской области превысил показатели РФ

Промышленность Тюменской области демонстрирует высокую устойчивость и способность адаптироваться к изменениям экономической ситуации. Индекс промышленного производства в регионе, по предварительным данным Росстата, составил 109,3% за 2023 год. Это превышает средний показатель по Российской Федерации, который составляет 103,5%.

Как отмечают в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, несмотря на ряд проблем, связанных с санкционными ограничениями, большинство предприятий региона функционируют стабильно, имеют достаточную загрузку производственных мощностей.

Обрабатывающие отрасли внесли наиболее существенный вклад в рост индекса промышленного производства. Их доля которых в общем объеме промышленности региона составляет 77,2%, а индекс производства достиг 113,8%.

Четыре ключевых вида деятельности формируют основу промышленного комплекса Тюменской области. 77,8% промышленной продукции приходится на добычу полезных ископаемых, производство нефтепродуктов, химическое производство, а также производство резиновых и пластмассовых изделий. Эти отрасли отмечаются среди драйверов роста промышленного производства региона.