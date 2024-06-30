Тюменские предприниматели укрепляют сотрудничество с Белоруссией

Тюменская область приняла участие в XI Форуме регионов Беларуси и России. Мероприятия прошли с 26-28 июня сразу в трех городах: Витебске, Полоцке и Новополоцке. Ключевая тема дискуссий и обсуждений – роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства.

Инвестиционный потенциал региона представили генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов и заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании «Союзгазтехнология» Дмитрий Галиос.

Николай Пуртов выступил на совместном мероприятии торгово-промышленных палат России и Беларуси, проходящем в Витебске. Он отметил, что тюменская делегация в феврале посещала Беларусь в рамках бизнес-миссии по приглашению Министерства энергетики. Тогда компаниями региона были подписаны несколько экспортных контрактов и еще несколько соглашений планируется заключить. Николай Пуртов рассказал коллегам о создании строительно-индустриального кластера в Тюменской области.

«Технологический суверенитет и развитие промышленного потенциала – одна из приоритетных задач для единой инвестиционной команды Тюменской области. Открытие новых производств, повышение инвестпривлекательности, инновационные подходы, формирование кооперационных производственных цепочек – всё это мы уже реализуем в регионе», – подчеркнул глава инвестагентства.