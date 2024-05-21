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​В Тюменской области реализуют импортозамещающий проект по производству чековой термоленты

Боровская бумажная компания реализует импортозамещающий проект

​В Тюменской области реализуют импортозамещающий проект по производству чековой термоленты
Фото: vk.com/tmninvest

Боровская бумажная компания, реализующая импортозамещающий проект по производству чековой термоленты, будет использовать в производстве российские химические компоненты, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Компания подписала контракты с российскими гигантами «Глобал Кемикал» и СИБУР, которые дадут возможность самообеспечения необходимыми химическими материалами от надёжных поставщиков.

«Такие контракты являются стратегически важными для Боровской бумажной компании, поскольку химические компоненты играют ключевую роль в производстве продукции. Это могут быть добавки для улучшения качества бумаги, красители, клеи и другие вещества, необходимые для процессов производства. Заключение контрактов с крупными и уважаемыми российскими компаниями подчёркивает доверие к качеству продукции и услуг Боровской бумажной компании», – сообщает пресс-служба предприятия.

Отметим, что Боровская бумажная компания запустила в Тюмени производство чековой термоленты в сентябре 2023 года. В промышленную площадку с уникальным оборудованием предприятие инвестировало 500 млн рублей. Проект реализован при участии Минпромторга России и правительства Тюменской области.


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Сегодня в 20:42, просмотров: 139, комментариев: 0
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