Александр Моор провел личный прием граждан

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел личный прием жителей региона. К главе области обратилась жительница Ишима пенсионерка Галина Донова с просьбой о благоустройстве двора многоквартирного дома № 108 по улице Малой Садовой. Она рассказала, что рядом с домом построен современный красивый спортивный городок с беговой дорожкой, футбольным полем и тренажерами.

«Жильцы восьми соседних многоэтажных домов постоянно занимаются на этой спортплощадке. Огромное спасибо за это. Однако необходимо благоустроить подъездные пути к спортивному городку – там нарушено асфальтовое покрытие», – отметила жительница Ишима.

Александр Моор дал поручение благоустроить двор до 20 ноября 2024 года. Он попросил Галину Донову и других неравнодушных горожан проконтролировать соблюдение сроков и качество ремонтных работ.

Как доложил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, двор будет благоустроен в рамках муниципальной программы по формированию современной городской среды в Ишиме на 2023–2025 годы. Запланировано провести ремонт асфальтового покрытия дворового проезда и обустройство парковки для автотранспорта.

В рамках личного приема губернатор также поручил отремонтировать помещение для совета ветеранов Плешковского сельского поселения Ишимского района. Работы будут завершены до конца августа 2024 года.