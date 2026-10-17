Александр Новак заявил о двукратном превышении производства дизеля над потребностями России

Российские мощности по производству дизельного топлива вдвое превышают потребности внутреннего рынка. Страна может одновременно обеспечивать собственных потребителей и поставлять топливо на экспорт, заявил вице-премьер Александр Новак на Российской энергетической неделе, передает РБК.

«Мощность по производству дизельного топлива в два раза превышает потребности внутреннего рынка. Хватает даже с учетом ремонтных работ по отдельным установкам, хватает и для обеспечения внутреннего рынка, и для того, чтобы обеспечивать поставки на экспорт с учетом тех цифр, о которых мы ранее говорили», — сказал Новак.

По его словам, из-за ремонта части мощностей объемы производства в 2026 году оказались несколько ниже обычного. Тем не менее дизельного топлива достаточно как для внутреннего рынка, так и для запланированных экспортных поставок.

Вице-премьер также признал, что атаки на нефтеперерабатывающие предприятия отражаются на производстве, если повреждения требуют остановки оборудования. «Любые атаки, если они приводят к остановке основного оборудования для ремонта, негативно влияют на выпуск продукции», — отметил Новак.

Летом власти временно запретили экспорт дизельного топлива на фоне перебоев с поставками в регионах. Ситуация начала стабилизироваться осенью, после чего с 10 октября ограничения частично сняли. На первом этапе Россия получила возможность поставить за рубеж 500 тысяч тонн топлива.

Ранее Россия и США договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Минфин США разрешил такие операции до 7 апреля 2027 года. Согласно заявленным планам, экспорт должен составить 300 тысяч тонн в октябре, 500 тысяч в ноябре и один миллион тонн в декабре.