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Россия производит вдвое больше дизеля, чем потребляет, так что хватит и на экспорт — вице-премьер

Александр Новак заявил о двукратном превышении производства дизеля над потребностями России

Россия производит вдвое больше дизеля, чем потребляет, так что хватит и на экспорт — вице-премьер
Фото t.me/av_moor

Российские мощности по производству дизельного топлива вдвое превышают потребности внутреннего рынка. Страна может одновременно обеспечивать собственных потребителей и поставлять топливо на экспорт, заявил вице-премьер Александр Новак на Российской энергетической неделе, передает РБК.

«Мощность по производству дизельного топлива в два раза превышает потребности внутреннего рынка. Хватает даже с учетом ремонтных работ по отдельным установкам, хватает и для обеспечения внутреннего рынка, и для того, чтобы обеспечивать поставки на экспорт с учетом тех цифр, о которых мы ранее говорили», — сказал Новак.

По его словам, из-за ремонта части мощностей объемы производства в 2026 году оказались несколько ниже обычного. Тем не менее дизельного топлива достаточно как для внутреннего рынка, так и для запланированных экспортных поставок.

Вице-премьер также признал, что атаки на нефтеперерабатывающие предприятия отражаются на производстве, если повреждения требуют остановки оборудования. «Любые атаки, если они приводят к остановке основного оборудования для ремонта, негативно влияют на выпуск продукции», — отметил Новак.

Летом власти временно запретили экспорт дизельного топлива на фоне перебоев с поставками в регионах. Ситуация начала стабилизироваться осенью, после чего с 10 октября ограничения частично сняли. На первом этапе Россия получила возможность поставить за рубеж 500 тысяч тонн топлива.

Ранее Россия и США договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Минфин США разрешил такие операции до 7 апреля 2027 года. Согласно заявленным планам, экспорт должен составить 300 тысяч тонн в октябре, 500 тысяч в ноябре и один миллион тонн в декабре.


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17 октября в 09:25, просмотров: 622, комментариев: 0
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