Рост строительной отрасли в Тюменской области отмечен на федеральном уровне

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию России. На заседании были подведены итоги реализации мероприятий строительного комплекса за девять месяцев 2023 года.

Объем работ в целом по стране в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 9%. Об этом сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, отметив регионы, где были достигнуты высокие темпы строительства.

«При этом я хочу обратить внимание на то, что у нас взята высокая планка, и удержать ее еще сложнее, чем достигнуть. Поэтому прошу всех работать системно, чтобы этот год мы закончили достойно и создали заделы на следующий», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Он отметил стабильный и уверенный рост строительной отрасли в Тюменской области. В текущем году в регионе планируется ввести объем жилья на уровне прошлого года. Однако за девять месяцев уже сдано 1 541 000 кв. м, что на пять процентов превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

Губернатор Александр Моор прокомментировал также реализацию национальных и федеральных проектов по итогам девяти месяцев 2023 года. «Контрактование средств в рамках реализации нацпроектов в регионе составило 99% от годового плана. На финансирование национальных проектов запланировано 19 млрд 200 млн рублей, в том числе 3,8 млрд – средства федерального бюджета», – сообщил глава области.