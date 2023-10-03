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​В тюменскую поликлинику поставили новое оборудование по нацпроекту

В тюменскую поликлинику №17 поступил цифровой маммограф

​В тюменскую поликлинику поставили новое оборудование по нацпроекту
Фото: vk.com/oblzdrav72

Новый цифровой маммограф появился в тюменской поликлинике № 17. Прибор поступил в медучреждение в рамках реализации региональной программы «Модернизации первичного звена здравоохранения». Это второй цифровой аппарат данного профиля, приобретенный поликлиникой, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Появление цифрового маммографа позволило кратно увеличить доступность исследования молочных желез у пациенток поликлиники.За время работы порядка 1500 женщин прошли обследование на аппарате, и у тридцати из них было выявлено подозрение на злокачественное новообразование молочной железы.

Применение современного оборудования позволяет при высоком качестве снимков обеспечить меньшую лучевую нагрузку. Все данные, полученные во время исследования, сохраняются в электронном виде, что сокращает время для обработки и описания снимков.

Заведующая отделением профилактики поликлиники №17 Любовь Путрова объясняет важность проведения процедуры для сохранения женского здоровья: «Маммография – это скрининговый метод исследования, в том числе. Даже если нет никаких показаний, назначений от врача, но вам больше 40 лет – нужно проходить это обследование один раз в 2 года. А по назначению медработника – тем более».


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Сегодня в 19:25, просмотров: 113, комментариев: 0
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