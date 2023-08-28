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​Александр Моор посетил с рабочей поездкой Аромашевский район

Дом для детей-сирот и врачей в селе Аромашево достроят к концу года

​Александр Моор посетил с рабочей поездкой Аромашевский район
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор с рабочей поездкой посетил Аромашевский район. Он поздравил жителей со столетием образования муниципалитета.

Глава региона отметил динамичное развитие Аромашевского района: «С каждым годом увеличиваются посевные площади. Населенные пункты газифицируются, в селах возводятся новые фельдшерско-акушерские пункты. За последние пять лет построено более 10 тысяч квадратных метров жилья. До конца года еще 26 аромашевских семей отпразднуют новоселье. Ремонтируются и строятся дороги, обновляется инфраструктура здравоохранения, образования, культуры».

В ходе поездки губернатор проинспектировал строительство 26-квартирного дома в селе Аромашево, в котором получат квартиры дети-сироты и врачи. Работа на объекте идет с опережением графика: до конца 2023 года планируется ввод дома в эксплуатацию.

Александр Моор побывал в обновленном сельском Доме культуры «Капустник». Во время капитального ремонта здесь привели в порядок фундамент, стены, потолки, крышу, заменили электропроводку и систему отопления, обновили пожарную сигнализацию. В отремонтированном ДК располагаются выставочные пространства, хореографический зал, фотозоны, работает студия «Провинциальный театр».

Рядом с Домом культуры идет благоустройство парка – более 50 процентов объема работ уже выполнено. Новое общественное пространство будет востребованным у местных жителей, выразил уверенность глава региона.

Жители Аромашевского района – трудолюбивые, инициативные и талантливые люди, сказал губернатор, подводя итоги рабочей поездки в муниципалитет. На торжественном мероприятии, посвященном 100-летнему юбилею, губернатор наградил трех жителей муниципалитета за добросовестный труд.


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Сегодня в 20:38, просмотров: 34, комментариев: 0
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