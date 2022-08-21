В Тюменской области показатель выживаемости малого и среднего бизнеса составляет 70 процентов, а в среднем по стране – 40 процентов. Этот показатель используется для оценки эффективности работы региональных властей.

«Когда мы смотрим на опыт Тюменской области, где созданы хорошие условия для предпринимательства, то понимаем, что власти держат руку на пульсе, сумели выстроить деловые взаимоотношения с бизнес-сообществом, в том числе молодежным», – отметил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ Сергей Морозов на X Международном форуме СУП-2022.

О мерах поддержки бизнеса в регионе на форуме рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор:

«Мы всегда из лимона умеем сделать лимонад. Региональные управленческие команды меняются, но приоритеты и принципы остаются теми же».

Так, с 2007 года в регионе действует компенсация первого взноса по договорам лизинга для промышленных предприятий. В числе постоянно действующих региональных мер поддержки – льготные финансовые ресурсы в виде гарантий, микрозаймов и целевых займов. В начале 2022 года правительство Тюменской области оперативно отреагировало на рост ключевой ставки Центрального банка РФ, исключив привязку к ней региональных программ кредитования.

Также в регионе разработана новая мера поддержки для компаний-экспортеров – финансирование за счет бюджета до 80 процентов затрат на транспортировку продукции до границы России.

«За первое полугодие 2022 года внешнеторговый оборот Тюменской области вырос на 80 процентов по сравнению с прошлым годом, экспорт увеличился в три раза. Вместе с предпринимательским сообществом мы сделали акцент на развитии партнерских отношений со странами СНГ, Африки, Ближнего Востока, Китаем, Монголией», – отметил губернатор.

Тюменский СУП-2022 стартовал 19 августа и собрал около 1 тысячи 700 участников из 50 регионов России и четырех зарубежных стран.