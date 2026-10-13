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Тюменская область планирует удвоить экспорт продукции АПК к 2030 году

Тюменская область готова вдвое увеличить экспорт продукции АПК относительно 2021 года

Тюменская область планирует удвоить экспорт продукции АПК к 2030 году
Фото t.me/av_moor

Тюменской области предстоит вдвое увеличить экспорт сырья и продукции агропромышленного комплекса относительно уровня 2021 года. Об этом сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на заместителя губернатора, директора регионального департамента АПК Владимира Чейметова. Задача связана с национальными целями развития до 2030 года и нацпроектом «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

На заседании профильного комитета областной думы замгубернатора рассказал, что регион намерен наращивать поставки как сельскохозяйственного сырья, так и пищевых продуктов. По его словам, по итогам 2025 года Тюменская область сохранила лидирующие позиции в УрФО и произвела больше сельхозпродукции на душу населения, чем в среднем по России.

Одним из крупных проектов стало предприятие по глубокой переработке гороха агрохолдинга «Юбилейный», где уже идут пусконаладочные работы.

«Аналогов производства нет в России. По выходу на проектную мощность по итогам 2028-2029 годов “ПротеинСиб” обеспечит около пяти процентов мирового производства горохового изолята», — сообщил Владимир Чейметов.

В Упоровском округе инвестор в 2026 году приступил к расширению репродуктора племенной индейки. Объем вложений достигает 8,5 млрд рублей.

Тепличный комбинат в Нариманово в 2025 году модернизировал подсветку: инвестиции в замену светодиодных ламп составили порядка двух миллиардов рублей. Обновление должно увеличить производство. На птицефабрике «Пышминская» продолжается модернизация стоимостью около миллиарда рублей — проект предусматривает цех термической обработки и шесть новых ярусных птичников.

Регион также поддерживает действующие хозяйства. В 2025 году на малые формы хозяйствования направили 316 млн рублей, на техническую модернизацию отрасли — около 1,6 млрд, на овощеводство и картофелеводство — 441 млн рублей. Предприятиям АПК компенсируют затраты на студенческую практику. Компания «Аминосиб» выпускает лизин, объемы которого Минсельхоз России учитывает при оценке обеспеченности потребностей предприятий страны.

Ранее siapress.ru сообщал, что завод «Протеинсиб» рассчитан на переработку 70 тысяч тонн гороха в год. Предприятие будет выпускать изолят горохового белка и сопутствующую продукцию. Основную часть продукции планируют продавать в России, при этом проект ориентирован и на зарубежные рынки.


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Сегодня в 14:41, просмотров: 165, комментариев: 0
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