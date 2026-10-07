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​По сути — издевательство

Призыв к сургутянам обсудить теплый переход на будущем ж/д вокзале — бюрократическая пустышка

​По сути — издевательство
Вот это нам предлагают обсуждать. Скриншот из проектной документации сургутского ж/д вокзала

В Сургуте прозвучал призыв — мол, дорогие граждане, принимайте участие в онлайн-публичных обсуждениях на тему теплого перехода на будущем железнодорожном вокзале. Ну, не прям так сказать «призыв», так как уведомление об этом опубликовано во вкладке «Новости структурных подразделений» на сайте администрации Сургута, о которой даже не все журналисты знают, а обычные люди — и подавно, тем не менее.

Первая мысль была — неужто вы, ребята, без нас не можете додуматься, как этот теплый переход сделать? Есть, наверное, опыт каких-то передовых вокзалов в наших климатических зонах. Потом все же затеплилась надежда — ого, неужто действительно решили с будущими потребителями сверить часы и показать заранее, как там что будет. Вдруг там очередные благоглупости залезли в проект, и можно будет повлиять на эту историю. А потом я посмотрел на то, что нам предложили обсудить, и все понял.

Я не фанат Владимира Ленина, но тут вспомнилась его фраза про «формально правильно, а по сути издевательство». Сами загляните, если интересно. Нам предлагают обсудить 260-страничную проектную документацию, которую в состоянии прочитать и понять от силы несколько десятков тысяч человек по всей России, и ни один из них это не сделает бесплатно. И это на голубом глазу выкатывают сургутянам с предложением ознакомиться и выдать предложения. Я, кстати, пробежался по этому документу и не увидел даже ни одной реальной картинки, как этот теплый переход должен будет выглядеть.

Если бы люди, делающие такие прекрасные предложения сургутянам, хотели получить хотя бы полтора отклика по итогам общественного обсуждения, то они бы выкатили, как минимум, пояснительную записку на человеческом языке. С картинками, понятными схемами и описанием, что да как предполагается сделать.

А то, что мы видим сейчас — это издевательство над сургутянами, ждущим ж/д вокзал. Лучше б и не напоминали, ей-богу.


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Сегодня в 13:21, просмотров: 176, комментариев: 0
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