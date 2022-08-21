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​Александр Моор: «Малый и средний бизнес наряду с крупными компаниями не на словах, а на деле – опора России»

Международный форум СУП собрал в Тюмени рекордные 1700 участников

​Александр Моор: «Малый и средний бизнес наряду с крупными компаниями не на словах, а на деле – опора России»
Фото: admtyumen.ru

19 августа в Тюмени стартовал X Международный форум СУП-2022. В этом году мероприятие собрало рекордное число участников – 1 700 человек из 50 регионов и четырех зарубежных стран.

На открытии форума выступил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Десять лет назад форум начинался как «междусобойчик» для молодых тюменских предпринимателей. Сегодня его аудитория значительно расширилась, и мы обсуждаем на СУПе глобальные вопросы развития малого и среднего бизнеса. Почему эти вопросы так важны? Сегодня в небольших и средних компаниях только у нас в регионе трудится больше 300 тысяч человек. И за последний год это число выросло на 11 процентов. Несмотря на пандемию и санкции. Время показало, что малый и средний бизнес наряду с крупными компаниями не на словах, а на деле – опора России», – отметил губернатор в личном телеграм-канале.

В работе форума СУП-2022 принял участие полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

«Очень важно сохранять преемственность, когда люди, которые когда-то стояли у истоков создания форума, сегодня сидят в зале. Когда мы поддерживаем такие начинания, то это уже забег не на спринтерскую, а на стайерскую дистанцию. И таким образом мы получаем хороший результат», – подчеркнул полпред.


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Сегодня в 20:50, просмотров: 168, комментариев: 0
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