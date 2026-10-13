Набережная правого рукава Саймы в Сургуте готова более чем на 90%

В Сургуте завершается благоустройство набережной правого рукава Саймы. На сегодняшний день работы выполнены более чем на 90%. Подрядчик рассчитывает полностью закончить их до конца октября, рассказал СИА-ПРЕСС директор МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

«Находимся на завершающей стадии, строительная готовность ‒ более 90%. Здесь два участка, но, по сути, один объект. Нам осталось навести порядок, буквально неделя-полторы, и мы с объекта уже будем сниматься», ‒ сообщил он.

Напомним, первоначально работы планировали завершить до конца августа. Директор подрядной компании «Капитал-Дом» Дамир Садыков подтвердил редакции, что сроки благоустройства сдвинулись: «В процессе работ пришлось вносить корректировки в проект, чтобы сделать территорию максимально комфортной для людей. Где-то вода была очень близко, где-то мешали коммуникации. Сам участок довольно узкий, поэтому в некоторых местах приходилось работать буквально ювелирно: рядом кабели, линии электропередачи, насыпи, деревья. При этом каждое дерево мы старались сохранить, чтобы оставить побольше зелени. Все это повлияло на сроки выполнения работ».

Сейчас, по словам подрядчика, осталось установить отдельные малые архитектурные формы, изготовление которых затянулось из-за загруженности заводов.

«Все хотят завершить объекты к концу сезона, поэтому есть небольшая перегруженность на заводах. Думаю, до конца октября мы полностью все завершим и уйдем с объекта», ‒ указал директор компании.

Всего на благоустройство двух участков набережной предусмотрено около 63 млн рублей: стоимость одного контракта составляет 29 млн рублей, второго ‒ 34 млн. Как уточнил Андрей Арменчу, 20% финансирования приходится на городской бюджет, остальные 80% ‒ на окружные и федеральные средства.

В рамках проекта на территории обустроили около трех тысяч квадратных метров покрытия, включая велодорожку, установили опоры освещения, лавочки и урны, а также выполнили берегоукрепление с помощью габионных конструкций. На все выполненные работы, включая покрытие и электрику, предусмотрена гарантия сроком два года.