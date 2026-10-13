Тюменские льготники с января смогут покупать билеты на электрички только по карте ТТС

С 1 января 2027 года льготники Тюменской области смогут оформлять льготный проезд в пригородных поездах только по электронной карте «ТТС». Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на Главное управление строительства региона.

Переходный период начался 1 июля. До 31 декабря 2026 года пассажиры могут пользоваться как картой, так и бумажными документами. При оформлении льготного билета по электронному носителю предъявлять паспорт или удостоверение не требуется — необходимые сведения хранятся на карте.

«Это увеличивает скорость обслуживания, уменьшает количество очередей. Все транспортные льготы можно будет получить по единой карте. Она будет действовать на всех видах транспорта, где такой проезд предусмотрен», — рассказал начальник отдела Управления транспорта и дорожного хозяйства Главного управления строительства Тюменской области Дмитрий Потапов.

Ранее жители региона использовали карту «Тюменская транспортная система» для поездок в общественном транспорте Тюмени. Теперь ее возможности расширяют на пригородные железнодорожные перевозки.

Ранее siapress.ru сообщал, что Тюменская область также начала предоставлять льготы при оплате картой «Мир» без предъявления удостоверений.