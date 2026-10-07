На отремонтированном проезде у ТЦ «Чеховский» в Сургуте появились трещины

На проезде между ТЦ «Чеховский» и домом по улице Чехова, 4/1 в Сургуте, который ремонтировали летом 2025 года, появились трещины. На проблему в комментариях под постом администрации Сургута обратила внимание пользователь с ником Sometimes Online. По ее словам, весной участок уже обследовали, а подрядчику должны были направить перечень недостатков для устранения.

«Сейчас одна из трещин стала глубже и шире. После зимы потребуется ямочный ремонт, так как замерзшая вода трещину расширит. Сколько времени действует гарантия на это дорожное покрытие? Ремонту проезда − один год», − написала сургутянка.

Еще в июне в администрации сообщали, что специалисты дорожно-транспортной дирекции вместе с подрядчиком осмотрели проезд и выявили дефекты, которые требуют устранения. Однако летом работы на этом участке, по словам горожанки, так и не провели.

Теперь в администрации пояснили, что трещины не считают гарантийным случаем.

«Образование трещин связано с основанием дорожной одежды. В летний период следующего года специалисты проведут обследование проезда», − сообщили в дорожно-транспортной дирекции.

Напомним, что первые дефекты на асфальте проезда между домом на улице Чехова, 4/1 и магазином «Чеховский» заметили после прошлой зимы: асфальт просел, появились ямы и скопилась вода. По словам жителей, проблема ухудшается после таяния снега ‒ лужи не уходят, хотя ремонт должен был обеспечить водоотвод.