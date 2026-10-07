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​Четыре года назад некто захотел превратить гараж на улице Рабочей в «автокафе с магазином», и изуродовал облик района на годы. Что там происходит сейчас?

Как гаражный комплекс с автокафе в центре Сургута стал недостроем, который теперь хотят снести

​Четыре года назад некто захотел превратить гараж на улице Рабочей в «автокафе с магазином», и изуродовал облик района на годы. Что там происходит сейчас?
Фото: СИА-ПРЕСС

В 2022 году на улице Рабочей началась странная стройка. Как выяснилось, некий предприниматель захотел превратить гараж в двухэтажное «автокафе с магазином». Сургут к тому времени прошел десятки историй с подобными точечными застройками, поэтому новый прецедент вызвал острое возмущение общественности и местных жителей. А вскоре работы прекратились. Прошли годы, а на этом месте так и стоит металлический каркас с частичной обшивкой, пустыми оконными проема и временным забором. Редакция СИА-ПРЕСС собрала всю историю этого недостроя − от первых вопросов к стремительной стройке до того, что городская власть хочет сделать с этим архитектурным и социальным недоразумением.

2022 год: здание росло на глазах

Более сорока лет здесь стоял двухэтажный барак. Когда его наконец снесли, участок продали частному владельцу. Пустовал он недолго − вскоре на этом месте началась новая стройка.

Разрешенные виды использования земли позволяли размещать здесь объекты придорожной инфраструктуры − гараж, мойку, мастерские, сервис и другие подобные объекты. Затем статус объекта был переведен в «реконструкцию», благодаря чему владелец смог добавить новые форматы использования, ради которых и началась стройка, − кафе и магазин.

Так выглядела постройка в 2022 году.

Вопросы вызывало не только назначение объекта, но и само место. Речь шла не об окраине или промзоне, а о сложившемся жилом районе, окруженном социальными объектами.

Редакция тогда писала и о другом: стоило ли вообще отдавать этот небольшой участок под отдельную коммерческую стройку без комплексного решения для всей территории. Но долго обсуждать архитектуру будущего здания не пришлось, так как стройка остановилась.

2023-2025: стройка замерла

К осени 2025 года здание на Рабочей так и не изменилось. Тогда редакция СИА-ПРЕСС включила его в обзор заброшенных и пустующих территорий Сургута − на фоне новых правил изъятия бесхозяйных участков у собственников, которые долго не используют землю и не следят за ее состоянием.

2026: история дошла до суда

Многолетняя пауза вокруг недостроя может все-таки закончиться. В 2026 году СИА-ПРЕСС вновь запросил у администрации Сургута информацию об объекте. Выяснилось, что теперь его судьба решается в суде. «В Арбитражном суде ХМАО − Югры рассматривается заявление Администрации города к правообладателям о сносе самовольной постройки», − сообщил заместитель главы Сургута Сергей Агафонов.

Так здание выглядит сейчас.

По его словам, в ЕГРН здание по-прежнему зарегистрировано как «Гаражный комплекс с автокафе и магазином сопутствующих товаров». Оно находится в общей долевой собственности физических лиц, а вид разрешенного использования земельного участка указан как «для размещения административного здания дирекции». Имена нынешних правообладателей в администрации не раскрыли, сославшись на защиту персональных данных.

При этом сегодняшние планы города на этот участок совсем другие. По документам территориального планирования он относится к зоне специализированной общественной застройки: здесь предусмотрели спортивное сооружение и перехватывающую парковку. «Размещение административного здания дирекции и гаражного комплекса с автокафе и магазином сопутствующих товаров не предусмотрено», − подчеркнул замглавы.

А между тем остается вопрос и к состоянию самой стройплощадки. Сейчас попасть на территорию можно через дверь во временном ограждении. Внутри − заросшая трава и строительный мусор. В администрации сообщили, что информации о текущем состоянии забора и площадки у города нет. Следить за ними должен застройщик: в его обязанности входят исправное ограждение, освещение в темное время суток, уборка территории и обеспечение безопасности.

И главный вопрос, который общественность, избранный от этой территории депутат и сама городская власть должны отрефлексировать – как получилось, что кто-то в центре Сургута в 2022 году смог получить разрешение на подобную «расширительную» застройку? Которая не просто не отвечала интересам жителей, но и изуродовала облик района на несколько лет, и еще неизвестно, когда ее теперь удастся убрать и сделать на этом месте что-то полезное. Этот прецедент должен войти в учебник истории и власти Сургута с подзаголовком: «Как ни в коем случае делать нельзя».


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07 октября в 09:50, просмотров: 1004, комментариев: 4
Комментарии:
Швондер.
07 октября в 15:35
Браво.
Вот это поделие следует законсервировать, отреставрировать, открыть свободный доступ, засеять газонами, повесить табличку "квинтэссенция всей градостроительной политики Сургута".
Ибо в нем сконцентрировано вообще всё.
gizn3
07 октября в 22:51
Чтобы высказать суждение надо посмотреть разрешительные документы, которые, как выясняется в конце статьи, присутствовали. То, что Адм подала в суд только через два года после неоднократных публикаций говорит о вовлеченности каких-то чиновников в этот процесс. И лишний раз подтверждается, что Контрольное управление несамостоятельная контора, и только по свистку работает.
Коллекционер
07 октября в 23:21
Младший брат того чуда, что стояло на пятачке на Энергетиков.
6xz34e
Сегодня в 00:05
Отметим,что эту "коричневую АРХИтектурную" стройку остановили журналисты -Тарас и Дмитрий!Замечу,что не сидели на трубе,больницу и парикмахерскую не посещали,как некоторые экс-депутаты.Молодцы,смогли и доказали,что СМИ - вторая власть!Жаль только,что это "живописное" здание будет "догонять " другое -"Дом Пионеров" по "стоянию",как говорил читатель - Альберт Леонов..
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcmkpzo реклама на siapress.ru 
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