Власти Сургута обещают запустить туалет в Сквере Журналиста после устранения проблем с трубами

В Сквере Журналиста в Сургуте планируют наконец запустить общественный туалет. Сейчас специалисты восстанавливают сети водоснабжения, рассказал СИА-ПРЕСС представитель МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

«Мы вскрыли тротуарную плитку, чтобы восстановить сети водоснабжения. Это связано с туалетным модулем. Есть вопросы по инженерным коммуникациям, сейчас проводятся ремонтные работы в рамках гарантийных обязательств. В ближайшее время будем все закрывать», ‒ пояснил он.

После устранения неполадок туалетный модуль должен заработать. Точную дату его открытия в УКС пока не назвали.

Напомним, ранее СИА-ПРЕСС сообщал о провалившейся плитке в Сквере Журналиста. Тогда городские власти предполагали, что причиной повреждения покрытия могла стать разгерметизация трубы водоснабжения, проложенной под тротуаром.