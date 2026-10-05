Председатель сургутского отделения Союза женщин России − о том, зачем школьникам дали возможность выбирать питание

Почти каждый второй школьный обед в Сургуте раньше оказывался в мусорке, а некоторые блюда дети практически не ели вовсе. Вместо того чтобы и дальше убеждать школьников доедать нелюбимую кашу или рыбу, родители предложили дать им выбор. Так появилась система, в которой можно заранее выбрать один из двух вариантов питания. О том, как она будет работать, что уже удалось изменить в школьных столовых и какие нововведения еще обсуждаются − рассказала председатель сургутского отделения Союза женщин России Татьяна Бычкова.

– С 1 октября сургутские школьники могут выбирать один из двух вариантов завтраков и обедов. Как именно будет работать эта система? Где и когда ребенок сможет сделать выбор − заранее через ЦОП, в школе или непосредственно перед приемом пищи?

– Система работает через модуль «Питание» на Цифровой образовательной платформе (ЦОП) ХМАО-Югры. Волонтеры из числа IТ-специалистов АО «Газпром энергосбыт Тюмень» минувшим летом участвовали в доработке этой платформы, чтобы была необходимая отчетность для реализации выбора. Родители могут выбрать меню за две недели на третью. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на ЦОП. Департамент образования Сургута провел разъяснительную работу на родительских собраниях и опубликовал видеоинструкции по работе сервиса в официальных чатах школ города.

– Можете привести пример, чем один комплексный обед будет отличаться от другого? Смогут ли дети выбирать, например, между разными гарнирами?

– Между разными гарнирами пока не могут: в разделе «Заказ питания» аккаунта родителей предложены два вида комплексного меню. Например, в одном на завтрак идет омлет с отварной сосиской и свежим огурцом, в другом − каша пшеничная, куриные палочки с сыром и оладьи. Если семья свой выбор не сделала, то по умолчанию ребенок будет питаться по первому варианту. Важно, чтобы дети не остались голодными.

– Кто будет формировать эти два варианта и насколько свободно школы смогут подбирать меню? Будет ли набор блюд одинаковым во всех школах Сургута или он сможет различаться?

– Варианты комплексных завтраков и обедов формирует комбинат школьного питания (с учетом сезонности), чтобы обеспечить сбалансированность питания, соответствие блюд всем нормам, технологическую стабильность и контроль качества. Школы не подбирают меню самостоятельно, они работают в рамках централизованной городской системы.

– Вы говорили, что родительская группа системно занимается вопросами школьного питания с 2023 года. Какие изменения за это время удалось продвинуть и почему именно возможность выбора блюд стала одним из важных вопросов?

– Инициативная группа родителей Сургута проводит мониторинг четвертый год. Мониторинг позволил выявить системные проблемы: не только объемы отходов, но и отсутствие у детей права выбора. По сути выброшенные обеды – это и есть суровая форма обратной связи от школьников. Примечательно, что даже температура блюд влияет на съедаемость: остывшие обеды чаще остаются на столах. Нам удалось привлечь внимание руководства города к пересмотру непопулярных и часто повторяющихся блюд, количества остатков несъеденной пищи, вопросу несоответствия температуры подаваемых порций, отсутствия буфетов. Также удалось инициировать реновацию самих помещений столовых и добиться частичной доработки платформы ЦОП.

– Ранее мониторинг школьного питания показал, что дети часто оставляют полезные, но непопулярные блюда – в частности, рыбу, гречку и молочные каши. Учитывали ли эти результаты при разработке новой системы выбора? Можно ли будет по итогам увидеть, какие блюда дети выбирают чаще?

– Да, эти результаты легли в основу реформы системы питания. Если ребенок сам поучаствовал в выборе меню, то вероятность того, что он его съест, конечно, выше. Общественность и педагоги не могут повлиять на решения школьников выбросить еду, но, если каша систематически не выбирается, логично исключить ее из меню. 55% несъеденных завтраков и обедов, а по отдельным позициям этот показатель доходит до 90%, – это не только голодные дети, но и потраченные бюджетные средства.

– Получается, выбор блюд должен помочь сократить количество пищевых отходов. Есть ли уже какие-то ориентиры, насколько должна уменьшиться доля еды, которую дети не съедают?

– Система только запускается, однако ориентиром служит опыт мониторинга. Например, с начала 2026 года инициативная группа провела 25 мониторингов, по итогам которых составлены отчеты. Ожидается, что переход на предварительный выбор блюд позволит снизить этот показатель, так как кухня будет готовить ровно ту продукцию, которая подтверждена заказами в ЦОП. Возможность выбора стала ключевым вопросом, потому что принудительное потребление «полезной» еды вызывало у детей отторжение. Персонализация питания – это шаг к тому, чтобы сделать школьную столовую комфортным местом, где ребенок ест с удовольствием.

– Что будет происходить с системой дальше? Когда планируют добавить возможность выбирать дополнительное питание и буфетную продукцию, и что именно родители и школьники смогут выбирать?

– Точные сроки внедрения зависят от готовности КШП и стабильности работы основного модуля, но работа в этом направлении уже ведется. Функционал будет расширяться. В перспективе через ЦОП можно будет выбирать не только завтрак и обед, но и самостоятельно формировать дополнительное питание. Это означает, что к стандартному обеду можно будет добавить, например, салат, суп, дополнительный напиток, выпечку или фрукт. Также появится возможность заказа буфетной продукции, что полностью оцифрует расходы ребенка в школе. По нашим прогнозам, эффективность использования продуктов должна приблизиться к максимальной.

– Насколько родители смогут влиять на дальнейшее изменение меню? Предусмотрена ли обратная связь через ЦОП или другой механизм, чтобы понимать, какие блюда дети действительно хотят видеть в школьной столовой?

– Родители рабочей группы уже влияют! Благодаря нашей вовлеченности отчеты по итогам мониторинга съедаемости КШП заменил позиции, которые отправляются в мусорное ведро практически нетронутыми. Расширен ассортимент горячих блюд (азу, голубцы, бефстроганов, омлет, запеканки), гарниров, салатов. Меню дополнено кулинарными изделиями (оладьи, блины, маффины, панкейки, слойки), напитками, свежими овощами и фруктами. В перспективе мы планируем предложить дополнить меню продукцией в индивидуальной упаковке (сыр, масло, джемы) и уменьшить количество полуфабрикатов.

Мы с удовольствием примем в ряды активистов родителей из разных школ города, чтобы видеть всю реальную картину и менять жизнь наших детей к лучшему. Понятно, что включать в меню пиццу никто не станет – КШП отвечает за сбалансированность питания и соблюдение СанПиН. Однако влияние будет реализовано через сбор обратной связи. Главное, что движение в направлении персонализированного питания не останавливается на уровне критики, мечты и планов. Сургут быстро растет и развивается, и нам хочется, чтобы в этом ускоренном темпе мы не упустили простые, но важные моменты, которые формируют эстетику, вкус, культуру питания молодого поколения, которому жить и работать в нашем любимом городе.