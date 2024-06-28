Директор Сургутского театра — о том, чем он сегодня живет

В 24-м творческом сезоне капремонт лишил Сургутский театр родных стен. Но успех по-прежнему сопровождает сургутских артистов. Почему итогами сезона можно гордиться, в интервью siapress.ruрассказала директор театра Светлана Астраханцева.

«Ремонт». Как много в этом слове…

— Наверное, старт капремонта здания театра — одно из важных событий завершившегося сезона. С начала года театр творит вне собственной стационарной площадки. Как?

— Привыкали тяжело. Сложно остаться без намоленного театра-дома. Но все понимают, что неудобства окупятся обретением обновленного здания — технологически усиленного, отвечающего современным требованиям. Это нужно не только актерам и постановщикам спектаклей, но и нашим зрителям. Комфорт не самоцель, а условие, позволяющее не отвлекаться от главного — от искусства.

— Сколько продлится ремонт?

— В августе, как ожидается, положительным решением закончится экспертиза документации, пройдут торги, а в октябре подрядчики зайдут на объект. Ремонт продлится не менее полутора лет. Скорее всего, в 2026 году мы откроем двери в новый театр. В любом случае, настраиваемся на длительный период работы вне дома.

— Как принимают вас другие сценические площадки?

— Хорошо. Особенная благодарность компании «Газпром трансгаз Сургут» (спектакли регулярно принимает ЦКиД «Камертон»). Признательны руководству театра СурГУ, филармонии, исторического парка «Россия — Моя история». Плодотворно сотрудничаем с Сургутским районом, наши камерные спектакли провезли практически по всем населенным пунктам района.

Горько, что остаются спектакли, важные для театра и зрителя, которые не можем показать ни в городе, ни в районе. «Женитьба Фигаро», «Коварство и любовь», «Гроза»… Им подходит только большая сцена ДИ «Нефтяник». Но дворец этот ведомственный, попасть туда непросто. И цена аренды высокая.

— В начале творческого сезона сменился глава департамента культуры. Как складывались отношения с новым руководством?

— Все хорошо. Директор департамента Маргарита Сергеевна Козлова на связи с театром, всегда готова взаимодействовать. Мы находимся в постоянном диалоге. Деятельность театра не оставляет без внимания заместитель губернатора Елена Витальевна Шумакова. Учредители не воспринимают Сургутский театр как нечто виртуальное. Посещают наши спектакли. Неслучайно в последнее время наш театр приглашают в Ханты-Мансийск гораздо чаще. В этом году большая сцена КТЦ «Югра-Классик» принимала наши спектакли уже трижды!

— Были времена, когда репертуар театра за сезон насчитывал 10-12 наименований спектаклей. Сейчас, во время ремонта, сколько названий спектаклей можно прочесть в афишах?

— 23 спектакля и концертные программы. Считаю, что это хорошая цифра с учетом тех сложностей, о которых говорилось выше.

— «Пушкинская карта» по-прежнему в деле?

— За минувшие полгода по «Пушке», как мы по-свойски называем программу, наши спектакли посетили почти 1700 человек. Это опять же немало, ведь количество показов по объективным причинам уменьшилось. По числу обслуженных зрителей — владельцев «Пушкинской карты» мы занимаем второе место среди окружных учреждений культуры и находимся в десятке среди всех учреждений округа.

— В этом сезоне в репертуар театра основательно вошли читки. Из-за ремонта?

— Из-за ремонта. Но не все так просто. Да, читка — это режиссерски выстроенное чтение текста пьесы актерами с листа. Но по мнению зрителей, наши показы — больше, чем читки, это практически мини-спектакли. Актеры добровольно берутся за читки и делают это фантастически прекрасно. Хотя читки рассчитаны на детскую аудиторию, дети не приходят одни, получается этакий семейный просмотр. Читки цепляют и энергетикой – все рядом, близко. Это как будто за руку подержать актера, попасть внутрь творческого процесса. Подбираем для читок интересные, малоизвестные произведения, в которых есть мораль, поднимаются важные темы семьи, самоутверждения ребенка.

Когда озадачен и театр, и зритель

— Какие спектакли зритель особенно поддержал рублем и овациями?

— Рекордсменом стала премьера марта 2024 года, концерт «Вперед, в 90-е!». Его посмотрели уже почти шесть тысяч человек. Огромным художественным успехом для нашего театра стал спектакль «ОНЕГИН». В этом сезоне спектакль посетили более четырех тысяч зрителей. Помог Ханты-Мансийск, там был аншлаговый большой зал КТЦ «Югра-Классик». Среди малых форм лидерами по сборам стали моноспектакль «Сама. Коко Шанель» и «Ха-ха-Хармс» — мини-спектакль, где работают четыре актера.

Сцена из спектакля-концерта «Вперед, в 90е!»

— Ключевое событие сезона — это…

— Мы вступили на поле по-настоящему экспериментальных проектов, которые озадачивают и театр, и зрителя. Да, мы научились делать кассу на коммерчески беспроигрышных мюзиклах. Но театр не должен всегда гладить душу по шерстке, он должен и тревожить, иногда дерзить, но вызывать зрителя на диалог. В этом сезоне мы создали несколько экспериментальных премьер. Это гротескная комедия «Игроки» по пьесе Николая Гоголя (режиссер Павел Никитенко, Санкт-Петербург); сайт-специфик спектакль «Дама с собачкой. Кинопробы» по рассказу Антона Чехова и пьесе Егора Зайцева (режиссер Полина Кардымон, Новосибирск); иммерсивный спектакль о проблемах незрячей девочки-пианиста «В темноте» (автор идеи, режиссер Александр Фокеев).

Сцена из спектакля «Дама с собачкой. Кинопробы»

Совершенно разные работы. «Дама с собачкой. Кинопробы» идет на сцене кинотеатра и раскрывает рассказ Чехова и киношно-театральное закулисье незнакомыми гранями. Спектакль «В темноте» — зритель не видит спектакль, глаза завязаны. Вместе с героиней зал живет только в царстве звуков и запахов. Трепетная история про любовь и идеальную семью, про возможность стать востребованной личностью, которая должна быть у всех. Спектакль задает неповторимую интонацию искренности.

— Ну и одиозная новинка театра — «Игроки». Читала зрительские отзывы, они кардинально противоположны: от «Не показывайте этого больше никогда!» до «Великолепно, приду еще раз!». Равнодушных нет.

— Да. Но мы честно предупреждаем — это современное прочтение классики и это гротеск. Первый акт кому-то кажется невыносимым, потому что являет собой сатиру на жизнь так называемой элиты. Невозможно наблюдать эту безостановочную безнравственную эйфорию. В антракте кто-то уходит. Но те, кто остаются на второй акт, видят, как блестки и мишура сходят со сцены, мы понимаем, что на каждого мошенника найдется еще больший плут. В нашей жизни столько плутовства, обмана, двойных стандартов, мошенников без чести и совести! Спектакль как никогда актуален. Пусть отец сядет со мною в карты — я обыграю отца. Не садись!» — слышим мы гоголевское… В «Игроках» все зрители (все — без исключения) справедливо восхищаются актерской игрой. Перед нами действительно сильный ансамбль, блестящие актерские работы. Считаю, что это удача для театра. Возможно, этому спектаклю надо больше внимания уделять, обсуждать увиденное со зрителями.

Сцена из спектакля «Игроки»

…Сказать, что мы пустились в эксперименты необдуманно, я не могу. Мы уже созрели по интеллектуальному, творческому ресурсу для подобных работ, для риска.

— Кто из актеров, режиссеров в этом сезоне удивил лично вас?

— Нетрудно ответить. Это Александр Фокеев, наш режиссер мегауспешных мюзиклов. Во-первых, в этом сезоне он вернулся к своей актерской ипостаси. Началось с маленькой роли Генерала в «ОНЕГИНЕ», а сейчас у него полноценная роль в «Даме с собачкой. Кинопробы», и он блестяще с ней справляется. Думаю, для Александра это серьезный шаг — вернуться на сцену спустя столько лет.

Во-вторых, всех удивила очередная режиссерская работа Фокеева — спектакль «В темноте». Шагая в нее, до конца не осознавал всей сложности задачи. Понимаете, когда вы только слушаете спектакль с закрытыми глазами, то улавливаете малейшую фальшь! И Саша столкнулся с проблемой — даже у маститых актеров не сразу получилось найти эту искреннюю, честную интонацию, когда зритель верит на слух. Нам даже актрису пришлось заменить. Но в итоге спектакль случился именно таким, каким был задуман. Я горжусь успехом Александра.

Не могу не сказать о Мурате Шыхшабекове — режиссере концерта-хита «Вперед, в 90-е!» и драмы «Сама. Коко Шанель», которую весной с успехом показали на Всероссийском фестивале моноспектаклей в Омске. Сейчас Мурат получил стипендию от Союза театральных деятелей РФ на постановку пластического спектакля по творчеству прославленного югорского художника Геннадия Райшева.

Еще этот сезон открыл в труппе талантливых молодых балетмейстеров — Анастасию Таш-Мартынович (постановщик хореографии в спектакле «Сама. Коко Шанель»), Никиту Дементьева («Вперед, в 90-е!»).

Театр за пределами театра

— Что можно сказать о фестивальной активности театра?

— Ощущение, что некий перелом случился для нас по части фестивалей. Про фестиваль в Омске я уже упомянула. 2 июля спектакль «Личное дело №1889. Анна Ахматова» режиссера Петра Орлова показываем на Всероссийском театральном фестивале «Гибрид» в Каменске-Уральском. Ну а главное, спектакль «Сахарный ребенок» режиссера Ивана Миневцева попал в конкурсную программу Большого детского фестиваля — статусного форума, возглавляемого Сергеем Безруковым. В октябре мы покажем спектакль для жюри фестиваля и широкого зрителя на сценах Москвы и Петербурга.

В октябре Сургутский театр со спектаклем «Сахарный ребенок» приглашен на Большой детский фестиваль Сергея Безрукова

— Из-за потери стационарной площадки не свернули работу с одаренной молодежью?

— Нет, все идет по плану. Наша студия (мы называем ее Мастерская талантов Югры «проТеатр») завершила свой первый сезон. Руководители, педагоги Татьяна Балабанова и Елена Данилова подготовили с ребятами своего рода открытый урок-этюд. Мне очень понравилось. Попросила студийцев постараться и «дорастить» этюд до небольшого спектакля. Часть ребят из студии в этом году поступают в творческие вузы. Будем вести дополнительный набор студийцев!

Продолжаем сотрудничество со школой современного танца Courage. Все воспитанники школы посещают спектакли театра, кто-то участвует в наших проектах. Например, спектакль с участием ребят «Танец с медведем» мы представили на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Для юных танцовщиков погрузиться в мир профессионального театра бесценно. Но и для актеров это дает свои плюсы, такая взаимоподпитка происходит.

— Несколько актеров театра входят в независимый коммерческий проект «Артист», где проводят читки в ресторанах, кафе. Как вы на эту активность смотрите?

— Смотрю как на несерьезное увлечение, как на попытку подзаработать. Думаю, со временем этот проект потеряет актуальность. В нашем театре читки проводятся тоже, и уровень иной. Хорошо, что я об этом проекте знаю, могу направить ребят — чтобы, как говорится, заходили в те двери. Репутация — это такая штука, зарабатывается долго и тяжело, а потерять легко.

— В заключение поинтересуюсь, какие-то спектакли других театров в этом сезоне вызвали у вас особый интерес?

— Я, наконец, посмотрела все эпизоды «Трех толстяков» режиссера Андрея Могучего в Большом драматическом театре (каждый эпизод в этой театральной трилогии – самостоятельный спектакль. — прим. ред.). Третий эпизод особенно тронул… Горю желанием увидеть хореографический спектакль «Ромео и Джульетта» тюменского театра «Европа» — судя по промо, там интересно… Но не было в сезоне чего-то, что меня бы поразило.

Кажется, в театральной России сейчас все традиционно хорошо. При этом остается ощущение, как будто театры осторожничают, что ли — или нащупывают нечто новое или находятся в ожидании.

— Спасибо за детальные ответы!