С начала года россияне потратили около 14 млрд на успокоительные – это многое говорит о возросшем уровне стресса у населения в связи с последними событиями. В рамках рубрики «Доктор, у меня это» поговорим об этом явлении с клиническим психологом Ириной Степановой – специалист расскажет, когда стресс может перерасти в тревогу или депрессию, как бороться с ним и как понять, что пора обратиться к врачу.
«Единственный индивид, который не подвержен стрессу – мертвый. Стресс испытывают все!»
Интервью с клиническим психологом Ириной Степановой о стрессе и способах борьбы с ним
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