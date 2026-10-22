В Сургуте расчистят 15 гектаров леса вдоль улицы Аэрофлотской

В Сургуте планируют убрать около 1,5 тысячи сухостойных деревьев вдоль улицы Аэрофлотской. На очистку 15 гектаров городского леса готовы потратить почти 850 тысячи рублей. Информация об этом опубликована на сайте муниципальных закупок.

Работы пройдут на нескольких участках по обе стороны Аэрофлотской, в том числе возле дорожной развязки.

Зеленым цветом выделен участок леса, где проведут санитарную вырубку и уборку сухостоя. Фото с сайта муниципальных закупок.

Подрядчику предстоит спилить 1 536 сухостойных деревьев, распилить стволы, убрать поваленные деревья и вывезти древесные остатки.

Очистку леса запланировали на лето 2027 года ‒ с 1 июня по 31 июля. Победителя закупки определят 30 октября.