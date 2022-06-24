В июне Ханты-Мансийск принял очередной XIII IT-Форум, в котором принимают участие почти все регионы России, а также страны БРИКС и ШОС. Какую пользу приносят нашему региону подобные мероприятия, чем они привлекают большую аудиторию и выходят на международный уровень — обсудим с директором департамента информационных технологий Югры Павлом Ципориным.
«IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России»
Директор департамента информационных технологий Югры — про XIII IT-Форум в Ханты-Мансийске
Сегодня в 16:03, просмотров: 738, комментариев: 0