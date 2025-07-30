Рассматриваем основу качественного жилья на примере нового проекта от «ДСК-1» в центре Сургута

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На рынке недвижимости «бизнес-класс» означает высокие стандарты в дизайне и комфортной жизни. Однако за красивым фасадом и дизайнерскими решениями скрывается главное ‒ фундамент, технология строительства. Именно они определяют, как долго дом будет служить своим жителям и насколько безопасной будет жизнь внутри него.

Рассмотрим, какие решения стоят за статусом бизнес-класса, на примере дома ЖК «За ручьем», который девелопер «ДСК-1» строит в центре Сургута.

Основа под надежность

В «За ручьем» надежность ‒ не просто лозунг. Это технический факт. Под основанием дома выполнено инъектирование грунта ‒ современный метод, при котором цементный раствор под высоким давлением усиливает несущую способность почвы. Это создает под фундаментом монолитные «цементогрунтовые столбы», которые защищают дом от подвижек и неравномерной усадки.

Удвоенный фундамент

Следующий шаг ‒ удвоенное количество свай. По сравнению со стандартной проектной схемой, свай в два раза больше. Зачем? Чтобы создать запас прочности, обеспечить долговечность на десятилетия и избежать риска в условиях сложного северного климата.

Технологии под контролем

Все, что происходит на стройке, ‒ под тройным контролем:

‒ материалы проходят лабораторную проверку,

‒ заключение выдают независимые эксперты.

Итоги проверок говорят однозначно: технология, выбранная застройщиком, обеспечивает высокий уровень надежности и точное соответствие проектным стандартам.

Безопасность не на словах, а в цифрах

Жилой комплекс «За ручьем» ‒ это продуманная система, в которой каждая технология служит долголетию дома и комфорту его жителей. За строительством стоят 54 года опыта компании «ДСК-1», десятки успешных проектов в условиях Севера и полный цикл производства ‒ от собственных материалов до монтажа.

«ДСК-1» предлагает вам семейную ипотеку 2,2% на ЖК «За ручьем», подходит семьям с детьми до 7 лет. Можно использовать материнский капитал как первый взнос. Вариант для тех, кто не подходит под «Семейную» ‒ Ипотека с донором. Созаемщиком может стать любое доверенное лицо, имеющее право на льготную ставку. Если хотите избежать кредита, то Рассрочка от застройщика отличный выбор. Ежемесячные взносы фиксированы, остаток оплачивается по завершении строительства.

Качество на десятилетия вперед

В сочетании с дизайнерской архитектурой, уникальными планировками, благоустройством и приватной территорией, «За ручьем» становится примером настоящего бизнес-класса:

Архитектурная выразительность

Продуманные квартиры

Уютная среда внутри и снаружи

Надежная основа, выверенная компанией

О компании

На протяжении более полувека «ДСК-1» не просто строит здания ‒ мы создаем уникальное пространство, в котором рождаются мечты, формируются семьи и складывается комфортная среда для жизни.

Более подробно можете ознакомится на сайте: https://dsk1.one/ или по номеру телефона: +7 (3462) 39-02-29. Приходите в офис продаж по адресу: ул. Университетская 19.

*Единая информационная система жилищного строительства

*Дисклеймер -https://docs.google.com/document/d/1leWAbh4EGNvfbQaDSEB6yiUtSVasemYJfOH2r36D0cI/edit?tab=t.0

Erid: 2SDnjcJ3Vbc

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АО СЗ "ДСК-1"