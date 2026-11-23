Нефтяники Строительно-монтажного треста №2 (СМТ-2) ПАО «Сургутнефтегаз» уверены, что дом, в котором мы живем прекрасен. И даже семьями совершают небольшие путешествия по Сургутскому району, с интересом исследуя местные достопримечательности. Около 40 работников треста отозвались на призыв женсовета треста и приехали в небольшую хантыйскую деревню.

Первой остановкой в Русскинской стал храм в честь апостола Андрея Первозванного. Ранним субботним утром на территории тихо. Пушистый снег неспешно покрывает чисто убранный дворик, звонницу, закрытые на зиму колодец и клумбы, сливается с белоснежными церковными стенами. Осенние лучи играют в золотых куполах. Тихой благодатью начался выходной день для участников экскурсии.

Гостей встретила Ольга Звонова, директор Воскресной школы. Из ее рассказа нефтяники узнали много интересного: например о том, что святилище построено на реке Торум-Яун ях (Божья река), а все иконы дарованы прихожанами после поездок по святым местам; о том, что в храме не гаснет пасхальный огонь, привезенный из Иерусалима, и что звонницу на безвозмездной основе строили местные мусульмане.

Паломникам, как назвали здесь экскурсантов, предложили поставить свечи и написать церковные записки на ближайшую службу. Пригласили и в трапезную: за чашкой ароматного чая продолжилась теплая беседа, гостям поведали о смысле некоторых церковных слов, об особенности архитектуры православных храмов, о быте местных прихожан и совершаемых здесь богослужениях.

Далее по маршруту был Музей Природы и Человека имени Ядрошникова А.П. Фотосессия в ландшафтном парке, комплексе традиционной архитектуры тром-аганских ханты продолжилась посещением нескольких залов с уникальной таксидермической коллекцией, изготовленной одним мастером, экспозиций, посвященных русскому старожильческому населению Западной Сибири, а также игрового пространства в стиле любимых русских сказок.

«Мы с мужем не раз бывали в Русскинской, на этот раз обрадовались возможности привезти сюда детей, – признается сотрудница отдел главного механика СМУ-2 Татьяна Осипова. – Младшей дочери Полине больше понравились зайчики и белочки, а старшая Валерия и крестница Светлана были восхищены чучелами крупных животных – медведей, оленей, лосей, волков и кабанов, а также занимательными головоломками коренных народов.

В храме очень теплая атмосфера. Большинство коллег подходили к иконе Богородицы Иверской (Вратарницы). Лично я впервые увидела рядом с образами распечатанные тексты молитв: очень порадовала такая забота о мирских».

«Еще в детстве я приезжала сюда на весенний праздник коренных народов, – вспоминает сотрудница бухгалтерии Алена Головчанская. – Они включали гонки на оленьих упряжках, угощения в хантыйских чумах, чаепитие на улице… – впечатления остались яркие. Поэтому сейчас я с радостью подключилась вместе с тремя дочерьми к экскурсионной группе треста.

Массу эмоций у девочек вызвал музей. Ранее мы посещали разные краеведческие экспозиции, в сравнении музей в Русскинской просто восхищает собранными экспонатами. Убеждена, биографию таких земляков, как Александр Павлович Ядрошников, мы, северяне, должны знать. За огромный вклад в культуру региона он отмечен лично президентом России».

Финальной остановкой стала церковь в городском поселении Федоровском. Настоятель прихода иерей Димитрий Галицкий радушно ознакомил гостей с историей храма (кстати, по сей день большое участие в его жизни принимают нефтяники Сургутнефтегаза), с житием его небесного покровителя — святого великомученика Феодора Стратилата, ответил на вопросы о назначении и символике богослужебной утвари, рассказал о традициях православного колокольного звона, к всеобщей радости запустил современную систему «электронный звонарь» (помогает созывать верующих на молитву) и позволил ребятишкам попробовать свои силы на звоннице.

Визит завершился духовной беседой за вкусным обедом в трапезной, оставив в сердцах паломников глубокий след и искреннюю благодарность за теплый прием.