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Формально у нас в Сургуте открытое небо, чтобы заниматься беспилотными технологиями, но есть ряд нюансов

Как легально заниматься беспилотными технологиями в Сургуте

Формально у нас в Сургуте открытое небо, чтобы заниматься беспилотными технологиями, но есть ряд нюансов

Как обстоит дело с развитием беспилотников в Сургуте? Несколько лет сам занимаюсь этой темой. Югра сейчас один из лидирующих регионов по развитию беспилотных технологий, формально у нас открытое небо, но есть ряд нюансов, которые важно знать обычному пользователю. Сегодня расскажу, как можно легально летать в нашем городе. Итак, вы купили дрон...

Во-первых, если ваш дрон тяжелее 150 грамм его нужно поставить на учет в Росавиации.

Во-вторых, хорошо бы научиться управлять дроном, в Сургуте это можно сделать, например, здесь.

Во-третьих, изучаем Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации. Из которых следует, что без дополнительных уведомлений и разрешений над городом можно летать:

а) на высотах менее 150 метров от земной или водной поверхности вне запретных зон, зон ограничения полетов, специальных зон, воздушного пространства над местами проведения публичных мероприятий и официальных спортивных соревнований;

б) на высотах менее 100 метров от земной или водной поверхности на удалении более 10 км от контрольных точек аэродромов и 2 км — от посадочных площадок;
в) в зонах полетов беспилотных воздушных судов.

При этом полеты должны проводиться в светлое время суток, на расстоянии визуального контакта пилота и дрона, а вес беспилотника не должен превышать 249 грамм.

В-четвертых, смотрим карту запретных зон, например, здесь.

В-пятых, связываемся с Отделом профилактики терроризма администрации города +7 (3462) 52-22-54, что бы уведомить о своих полетах. Дело при соблюдении прочих условий добровольное, но лучше подстраховаться от возможного внимания органов правопорядка и бдительных граждан.

Если все пять условий выполнены, спокойно летим.

Теперь суровая реальность. Смотрим на картинку и видим, что вся территория города находится в десятикилометровых зонах от контрольных точек аэродромов. Формально это запрет на полеты без согласования с органами ОрВД. Что же делать? Как развивать одно из самых перспективных технологических направлений в городе? Где учить операторов, тестировать новые разработки, оттачивать навыки спортсменам, в конце концов, просто осуществить мечту о полетах?

Выход, к счастью, есть. Даже целых три:

1. Отъехать от города на десяток километров куда-нибудь в глушь, вдаль от всех запретных зон, там, где руководитель полетов медведь.

2. Договориться с одним из аэродромов, и под бдительным присмотром его диспетчеров летать в установленном месте и времени. Так, например, работает сейчас наша школа операторов БПЛА «Северная пчела».

3. Организовать полетную зону для беспилотников – воздушное пространство, где на постоянной основе будет зарезервировано для полетов.

Третий путем и пошла наша школа: сделать пространство, где не только мы могли бы заниматься обучением и тестированием собственных разработок, но и предоставлять пространство для всех желающих легально летать в нашем городе.

Для полетной зоны была выбрана пустынная часть берега Оби за Югорским трактом, напротив ЖК «Возрождение». В будущем здесь появится главная городская набережная, а сейчас это место должно стать точкой притяжения для всего сообщества, состоящего из энтузиастов, разработчиков, спортсменов и профессионалов-беспилотчиков нашего города.

Путь этот не быстрый, но мы уже значительно продвинулись. Сформировали воздушное пространство для полетов, получили одобрение Администрации города и, самое главное, добились согласования Тюменского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта и Госкорпорации по организации воздушного движения. Осталось последняя инстанция – нашу полетную зону должна внести во все справочники Росавиация. Ждем окончания процесса.

Для нашего города это будет знаковым событием. Пока же мы приглашаем всех интересующихся темой беспилотной авиации объединяться в сообщество Беспилотник Сургута.

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Сегодня в 16:24, просмотров: 51, комментариев: 0
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