Как река Сайма в Сургуте постепенно превращается в болото

В Сургуте наконец‑то решили заняться очисткой реки Сайма. Это, безусловно, хорошая новость, но радоваться пока рано ‒ первые масштабные работы начнутся только через пять лет. А река уже давно находится в плачевном состоянии.

Возможно, когда-то давно здесь можно было спокойно прогуляться вдоль чистого течения. Теперь вместо воды ‒ застой, заросли и мусор. Это я говорю конкретно об участке, где хотят построить новую набережную, со стороны СОКБ.

Прямо из воды торчит тележка из супермаркета. Такое ощущение, что реку превратили в свалку.

Полномочий у администрации города очистить Сайму ‒ нет. Поэтому остается ждать финансирования от федеральной программы. Между тем в пресс-службе городской администрации корреспонденту siapress.ru сказали: «Обычно убирают мусор возле берега. Грубо говоря, где рука дотянулась. То есть у них есть какая-то возможность с берега черпать вот эту грязь, как-то чуть-чуть расчищать».

Еще одна тележка, увязшая в реке ближе к СОКБ

Так почему же никто так и не убирает этот мусор? Вот он, лежит прямо на поверхности, недалеко от берега.

Хочется верить, что через время мы будем писать совсем другой текст ‒ о том, как Сайма вновь засияла чистой водой. Но пока просто ждем и надеемся.