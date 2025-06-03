Игрушка с возрастным ограничением 15+ снова стала «врагом народа»

Такое ощущение, что каждый всплеск популярности какой-либо игрушки вызывает у различных организаций не желание защитить детей, а скорее стремление «похайпиться». Лабубу – лишь один из последних примеров. По моим воспоминаниям из детства, точно такую же реакцию вызывали фишки из «Шрека» и резиночки для плетения браслетов. Якобы и рак они вызывают, и слабоумие, и психику разрушают.

Потом обсуждали Хагги Вагги. Проверяли, ругали, пугали − и в итоге... ничего не произошло. Игрушки до сих пор стоят на полках, и детям они по-прежнему нравятся.

Но вернемся к настоящему − к Лабубу. Внимание правительства и Российской академии образования страшные эльфы привлекли не в 2019 году, когда началось сотрудничество с Pop Mart, и даже не в 2024-м, когда игрушки массово стали набирать популярность.

А сейчас монстриков обсуждают повсюду. Причем особую любовь к ним я замечаю у молодежи − и это неудивительно. Игрушка вообще-то не позиционируется как детская: на ней стоит возрастное ограничение 15+. Да и стоит она совсем не дешево, если говорить об оригинальной продукции.

Фото: goldapple.ru

И, конечно, нужно понимать: игрушка − это просто предмет. Главное — какую историю мы за ней закрепляем. И как взрослые интерпретируют ее детям.

На свет Лабубу появились 10 лет назад − их придумал дизайнер из Гонконга Касинг Лунг для книги The Monsters. Племен эльфов у него было много: Тайкоко, Зиммомо, Спуки, Пато и те самые Лабубу.

Лунг говорит, что вдохновлялся европейским фольклором и скандинавской мифологией. «Меня всегда привлекали существа, которые живут между фантазией и реальностью, которые одновременно знакомы и загадочны. Я хотел создать персонажа, который воплощал бы эту двойственность − озорного, но очаровательного, странного, но глубоко человечного», − приводят его слова в интернете.

Звучит неплохо? Тем более, на мой взгляд, Лабубу очень даже напоминает нашего Чебурашку, только с острыми зубками.