Почему рассадка семьи в самолете − это не привилегия, а элементарная безопасность

Авиакомпании обяжут размещать родителей с двумя и более детьми рядом, сообщила директор юридического департамента ПАО «Аэрофлот» Анна Хомякова. Хорошее правило, но факт, что для этого понадобилось почти шесть лет обсуждений и отдельное закрепление в законе, наводит на грустные мысли.

Проблему пытались решить с 2019 года. Законопроекты, поправки, разъяснения… но только в 2023, после вмешательства Генпрокуратуры, правила стали понемногу меняться. А сейчас появляются реальные нормы, обязывающие авиакомпании учитывать семейную рассадку.

Но хотелось бы подчеркнуть: это не бонус и не подарок. Это необходимость. Безопасность ребенка, психологический комфорт пассажиров и нормальная организация полета − все это напрямую зависит от таких, казалось бы, мелочей.

Представим хотя бы такую ситуацию: происходит аварийная ситуация или эвакуация. Что будет делать родитель в такой ситуации? Я уверена, что бросится искать своего ребенка, чтобы помочь ему. И параллельно будет мешать другим пассажирам. Выходит, что, если нет такого правила, то возникает потенциальная угроза безопасности всех на борту.

«Где-то в «Победе». Фото взято из pikabu.ru

Конечно, при введении этого правила, пострадают сами авиакомпании, которые намеренно разлучают семьи, чтобы побольше заработать на услуге выбора места. Так, ранее «Коммерсантъ» сообщал, что она приносит до 10% дохода с рейса. Возможно, некоторые перевозчики компенсируют потери за счет увеличения цен на другие услуги: питание, багаж, страховки. Или, может, пересмотрят свои тарифы.

Однако, об очевидном: безопасность и психологическое спокойствие важнее лишних нескольких тысяч с пассажира.