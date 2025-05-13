В Сургуте исчезла память о борцах за Советскую власть

То, что исчезли имена 73 Борцов за Советскую власть в Среднем Приобье не есть хорошо. Конъюнктура в истории недопустима.

Есть в Тюмени, как и в Сургуте, захоронение на нынешней Площади Борцов Революции, с установленным на ней памятником и надписью «Павшим Борцам Революции от трудящихся города Тюмени». История этого памятника отсылает нас в 1918 год, где были похоронены 14 моряков и четыре красногвардейца, погибших на станции Подъем железной дороги Екатеринбург-Тюмень. Здесь же были похоронены девять красногвардейцев, погибших на ж/д станции Вагай, и 30 красногвардейцев, погибших на ж/д станции Заводоуковская.

По решению Тюменского горсовета площадь из Александровской была переименована в Площадь Октябрьской революции, а впоследствии в Площадь Борцов Революции. Сначала на могиле Борцов Революции была установлена деревянная колонна, венчаемая Будёновкой с красной звездой, а в 1937 году ее заменили на обелиск. Затем к 40-летию Октябрьской Революции был объявлен конкурс на Памятник Борцам Революции. Победил в конкурсе скульптор А. Герасимов, который представил нынешний памятник, состоящий из двух фигур: рабочего под красным знаменем и солдата с винтовкой. На постаменте, на лицевой стороне выбита надпись: «Погибшим Борцам Революции от трудящихся города Тюмени». На обратной стороне имена всех погибших матросов и красногвардейцев на ж/д станции Подъем, с левой стороны ‒ имена погибших на ж/д станции Вагай, на правой стороне ‒ имена всех погибших на ж/д станции Заводоуковская.

В 1987 году памятник претерпел реконструкцию: его повернули на 90 градусов, белый постамент заменили на лабрадорит, придав ему благородный темный цвет. Так без искажения исторической правды в Тюмени сохранилась локация, посвященная июльским событиям 1918 года, когда на железной дороге от Самары до Владивостока вспыхнул мятеж чехословацкого корпуса. И Тюмень оказалась в центре этих событий начала Гражданской войны. Следующий мятеж против Советской власти, как известно, вспыхнул в марте 1921 года в Кронштадте, в Тамбовской Губернии и в Западной Сибири под лозунгом «За Советы ‒ без коммунистов». Мятеж перекинулся на Обской Север и захватил Сургут, тогда административный центр Сургутского уезда.

Все остальные события известны из архивов. По задумке создателей нынешнего Сургутского Мемориала, он в 1968 году задумывался как симбиоз мемориала жертвам кулацкого восстания 1921 года и погибшим сургутянам в Великой Отечественной войне. Но постепенно о жертвах эсеро-кулацкого мятежа 1921 года как-то подзабыли и имена 73 членов укома, красноармейцев, комсомольцев и членов РКП(б) исчезли.

Так Сургут лишился очень яркой страницы своей боевой истории, которой любой бы другой город мог бы гордиться. Пример тому ‒ Тюмень. Впрочем, Сургут как-то вольно обращается со своей богатой историей периода становления Советской власти, и пример тому ‒ его отношение к Павшим Борцам. Такое обращение характерно не только для периода становления Советской власти. Старый Сургут многое мог поведать о своей предвоенной и послевоенной истории. Снесли и не оставили ни одного знакового здания в 9-10 мкр города. Осколки, сохранившие историю города, как правило, тщательно зачищаются. Первый микрорайон города ныне зачищает «Брусника». Исторический ж/д вокзал зачистила РЖД. Теперь на очереди на зачистку важнейший артефакт города ‒ Дом Пионеров. О ядре города можно и не говорить, там частный сектор, который вскоре снесут. Но были и варианты сохранения такой локации города, которая могла бы стать этнодеревней. Куда там!

Конечно, исторические здания города не могли иметь имен и их снесли как безымянные, не представляющие интереса, как для исторического, так и для культурного наследия. Но зачищать память о 73 павших Борцах за Советскую власть в 1921 году на Обском Севере на Мемориале в Сургуте ‒ по крайней мере аморально.