Поздравление с Днем Победы от губернатора Югры Руслана Кухарука

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны, потомки победителей!

Сегодня мы отмечаем 80-ю годовщину Великой Победы – священный для каждого из нас праздник. Мы склоняем головы перед бессмертным подвигом тех, кто отстоял свободу и независимость Родины, кто сокрушил нацизм и подарил нам мирное небо.

С первых дней войны тысячи жителей округа ушли на фронт добровольцами. Они сражались под Москвой и Ленинградом, громили врага на Курской дуге, освобождали Европу и штурмовали Берлин.

Столица нашего округа по праву носит звание «Город трудовой доблести». Это благодарность и дань уважения труженикам тыла, сделавшим все возможное ради общего дела, ради Победы.

Сегодня, спустя 80 лет, никто не забыт, ничто не забыто!

Помним тех, кто не вернулся с полей сражений.

Помним тех, кто пахал, сеял и стоял у станка.

Помним матерей, жен и сестер, ждавших своих героев.

Мы – наследники Великой Победы. Наш священный долг – беречь правду, чтить память предков.

Сегодня находятся те, кто пытается переписать историю, оправдать предателей. Повторяя подвиг героев Великой Отечественной войны, наши бойцы с честью исполняют свой долг в зоне специальной военной операции, борясь с неофашизмом за правду и мир. Верные завету поколения победителей, мы сохраним память о подвиге нашего народа. Истории героев будут вечно жить в наших сердцах.

С праздником, с Днем Великой Победы!