Строительство спортангара на улице Дзержинского несет множество проблем

Ситуация со строительством спортзала на улице Дзержинского в Сургуте вновь привлекла к себе внимание. Мало того, что возле дома №12 были вырублены более сотни деревьев, которые росли там свыше 30 лет, так еще и перекопали асфальтированную дорогу между домом №8 и №10. До чего же мы дошли? А до того, что этот асфальт на днях провалился!

Сургутяне, конечно же, винят в этом подрядчика, который проложил коммуникации к своему проклятому спортобъекту. Оно и понятно. Людям полностью разрушили все то благоустройство, которое они поддерживали долгие годы, и которое сами же организовали ‒ деревья, например, сажали ученики школы №12 и жители района.

Ранее редакция siapress.ru узнала в местной администрации, что грунт на участке и вправду провалился из-за инженерных сетей для спортангара. Устранить все это недоразумение обязан подрядчик, и ему уже направили соответствующее уведомление.

Думаю, если бы спортобъект построили быстрее и без ущерба для горожан, таких споров и недовольств бы не было. Во-первых, люди привыкли к своей тихой жизни в пятиэтажных домах, к своей благоустроенной аллее, по которой приятно прогуляться, а тут, на тебе, стройка. Сам объект то быстровозводимый, начали строить его летом 2023 года, и все никак не достроят. На сайте «Карта развития Югры» указано, что срок реализации: 2030 год. Это как больше пяти лет можно строить быстровозводимый объект? Да еще на 90 человек!

Вот этого я никак не понимаю. В моей голове, например, происходит полный диссонанс: как на реализацию быстровозводимого объекта выделили такой срок. Посмотрела информацию в открытых источниках, там пишут, что, в среднем строительство быстровозводимого спортивного объекта занимает от 40 до 90 дней. Почему в Сургуте на улице Дзержинского строительство так растянули? Непонятно.

Вернемся вновь к деревьям. Мне полностью понятно возмущение жителей домов по улице Дзержинского ‒ они стараются, сажают деревья, ухаживают за территорией, каждый раз проходя мимо радуются тому, что смогли внести вклад в благоустройство своего уголочка, а тут приезжает подрядчик и все это спиливает, ограждает и ставит свою серую коробку. Плюс еще власти «утешили» горожан, сказав, что восстановление территории ‒ их забота. Хотите, предложите свои идеи по благоустройству двора через механизм инициативного бюджетирования. Что сказать, круто придумали!