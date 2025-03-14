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​Реконструкция улицы Киртбая в Сургуте обойдется в 1,1 млрд рублей

Власти Сургута планируют продолжить улицу Киртбая за кварталами «Новин» и «Кедровый»

​Реконструкция улицы Киртбая в Сургуте обойдется в 1,1 млрд рублей
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В одном из последних постов публиковал информацию о планах Правительства автономного округа по реконструкции улицы Киртбая (от ул. Ленина до Югорского тракта) в Сургуте.

Согласно проектно-сметной документации, которая уже получила положительное заключение государственной экспертизы, стоимость проекта составляет в 1,1 млрд рублей.

Реализация проекта очень сложна и финансово затратная: требуется провести переустройство многочисленных подземных инженерных сетей, уложить тротуары, разобрать дорогу, вымощенную из железобетонных плит и построить новую по современным требованиям.

Дорога по ул. Киртбая стала одной из ключевых в транспортной сети Сургута.

В 2025 году Правительство округа выделило беспрецедентные средства на трехлетний период на строительство новых автомобильных дорог и их обслуживание в городе Сургуте ‒ 4 млрд. руб. и 700 млн руб. на ремонт, ‒ на строительство улицы Усольцева, продолжения 5З - ГРЭСовское кольцо к новому мосту, переезд через ж/д пути, Чернореченский кооператив ‒ завершение дороги.

Пока в окружном бюджете на трехлетний цикл деньги на реконструкцию ул. Киртбая не заложены. С коллегами депутатами от города Сургута будем стараться получить финансирование этого объекта.

Также власти Сургута проектируют продолжение улицы Киртбая за кварталами «Новин» и «Кедровый». Участок в 500 метров должен будет соединить эту магистраль с Тюменским трактом. А благодаря введенному в прошлом году продолжению улицы Усольцева, образуется развязка, которая разгрузит ныне существующую Грибоедовскую.

Проект строительства дополнительной транспортной магистрали между поселком Белый Яр и городом Сургутом с перспективой его реализации в 2026-27 гг. находится в Правительстве Югры. Планируется, что она пойдет от остановочной площадки за лыжероллерной трассой на Югорском тракте по берегу озера Заячьего с выходом на улицу Геодезистов. Протяженность магистрали ‒ около 3,5 километров. Стоимость ‒ более трех миллиардов рублей.

Развитие города в юго-восточном направлении ‒ за проспектом Набережный и улицами Республики, Гагарина, Мелик-Карамова фактически уже требует строительства объездной дороги, которой в свое время служил Югорский тракт. Сейчас он превращается в обычную улицу. На участке от Грибоедовской развязки до пересечения с Энгельса установлены восемь светофорных комплексов, образованы шесть перекрестков. Новая обходная дорога могла бы вести из Белого Яра через территорию будущего НТЦ. Это позволило бы снять напряжение с Югорского тракта и Грибоедовской развязки. Но пока существенных планов по возведению такой магистрали нет.

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Сегодня в 14:16, просмотров: 139, комментариев: 0
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